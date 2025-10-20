Detroit Lions se colocan líderes de la División Norte de la Nacional tras derrotar a Tampa Bay

Jahmyr Gibbs lució este lunes con 136 yardas por tierra y dos anotaciones en el triunfo de Los Detroit Lions sobre los Tampa Bay Buccaneers en partido de la semana siete de la temporada de la NFL.

El resultado envió a Detroit a la cima de la división Norte de la Conferencia Nacional (NFC) con cinco victorias y dos tropiezos; a pesar de la derrota, Tampa Bay se mantiene en el primer lugar del Sur de la NFC con marca de 5-2.

El equipo dirigido por Dan Campbell tuvo en Gibbs a una apisonadora en el juego terrestre que terminó el partido con 136 yardas y par de 'touchdowns'; por aire sumó 82 yardas.

En los controles de Detroit, Jared Goff acumuló 241 yardas y un pase de anotación; también padeció una intercepción.

Con los Bucs, Baker Mayfield sufrió con el acoso de la defensiva local que lo capturó cinco veces e interceptó una.

Los Lions dominaron la primera mitad de manera amplia, aunque sólo se separaron 14-3.

En el primer cuarto Goff conectó en las diagonales con Amon-Ra St. Brown. En el segundo cuarto Jahmyr Gibbs se escapó 78 yardas para lograr su primera anotación por acarreo.

En este periodo, Mike Evans, receptor estelar de Tampa Bay, salió lesionado luego de saltar para intentar atrapar un envío de Mayfield, pero al caer se golpeó la parte lateral de su cabeza contra el campo.

Después de ser atendido en el terreno salió aún desorientado para irse a los vestuarios bajo protocolo de conmoción cerebral.

Antes del descanso Chase McLaughlin recortó la distancia en el marcador 14-3 con un gol de campo de 53 yardas.

En la reanudación, los Bucs se acercaron 14-9 con una recepción de anotación de Tez Johnson, reacción que el local se sacudió de inmediato gracias a Jahmyr Gibbs, quien se mantuvo imparable y consiguió su segundo touchdown terrestre del juego para alejarse 21-9.

En el último periodo, Jake Bates, quien ya había fallado un gol de campo de 54 yardas en la primera mitad, conectó una patada de 58 yardas que selló la victoria 24-9.