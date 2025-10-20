NFL: Los Eagles traen del retiro a exdefensivo ganador de dos Super Bowls con la organización

Brandon Graham está saliendo de su retiro para reincorporarse a los Eagles de Filadelfia, proporcionando a la defensiva un cazamariscales veterano que formó parte de dos equipos campeones del Super Bowl, dijo una persona con conocimiento de los detalles a The Associated Press el lunes por la noche.

DE Brandon Graham expected to come out of retirement and sign with Eagles tomorrow. (via @rapsheet, @tompelissero, @mikegarafolo) pic.twitter.com/0F8LfQZKHu — NFL (@NFL) October 20, 2025

La persona habló bajo condición de anonimato porque aún no se ha finalizado un contrato.

Preguntado por la AP si está planeando un regreso, Graham envió un mensaje de texto: "¡Vamos!"

Lee también NFL: Clark Hunt, propietario de los Chiefs, confiesa el deseo de volver al Estadio Azteca

Seleccionado en la primera ronda en 2010, el jugador de 37 años Graham tiene 76.5 capturas en 15 temporadas. Se perdió seis juegos la temporada pasada después de desgarrarse el tríceps, regresó para jugar en la victoria del Super Bowl de Filadelfia sobre Kansas City y se volvió a desgarrar el tríceps en el juego.

La jugada más memorable de Graham ocurrió cuando le quitó el balón a Tom Brady para asegurar una victoria de 41-33 sobre Nueva Inglaterra cuando los Eagles ganaron el primer Super Bowl en la historia de la franquicia tras la temporada 2017.

Lee también NFL llega al Frontón de Bucareli con increíbles ofrendas de Día de Muertos

Los Eagles (5-2) habían firmado al cazamariscales veterano Za’Darius Smith el mes pasado, pero se retiró la semana pasada.