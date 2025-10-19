NFL: Clark Hunt, propietario de los Chiefs, confiesa el deseo de volver al Estadio Azteca

La relación entre los Chiefs de Kansas City y el público mexicano es inquebrantable. Desde la primera visita por un partido de pretemporada en 1996 hasta el día de hoy, la base de fanáticos de la franquicia ha crecido y según el propietario del equipo, Clark Hunt, podrían volver a jugar en la Ciudad de México dentro de poco tiempo.

A pregunta expresa por EL UNIVERSAL Deportes en la previa de la aplastante victoria de los Chiefs sobre los Raiders, Hunt aseguró que "estaríamos encantados de hacer eso (volver a jugar en Ciudad de México), tenemos una base de aficionados muy fuerte en Ciudad de México, tuvimos una gran experiencia cuando fuimos hace seis años, sé que han habido renovaciones en el estadio Azteca para la Copa del Mundo así que sería genial volver, ver esas renovaciones y a todos los fans que tenemos en Ciudad de México".

La primera visita de los Chiefs al país fue el 5 de agosto de 1996, cuando vencieron a los Cowboys de Dallas en un partido de pretemporada llevado a cabo en el estadio Universitario de Nuevo León. 22 años más tarde, debían enfrentar a los Rams en el estadio Azteca, pero el partido se canceló por las malas condiciones del campo de juego; sin embargo, un año más tarde los Jefes regresaron al Coloso de Santa Úrsula y lo hicieron con un triunfo sobre los Chargers.

Lee también: Zague explota contra los jugadores del América luego de perder ante Cruz Azul: Están totalmente extraviados

🗣️ “Queremos ser el equipo del mundo”



🏈 Clark Hunt, propietario de los Chiefs, habla sobre el deseo de convertir su franquicia en la marca más importante de la NFL. pic.twitter.com/NKoJcrDkPq — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 19, 2025

Clark, hijo del fundador del equipo Lamar Hunt, celebra la expansión internacional que está viviendo la NFL y lo toma como una oportunidad de convertir a los Chiefs en "el equipo del mundo".

"Estamos emocionados por la expansión internacional de la NFL. Mi papá era un creyente de hacer crecer el juego. En los 80's y 90's jugamos partidos de pretemporada fuera de Estados Unidos y ahora con la oportunidad de jugar partidos temporada regular fuera del país, nos pusimos la meta de convertirnos en el equipo del mundo, en ser la marca número 1 del mundo y estamos felices de haber visitado y jugado en otros países estos últimos años", concluyó el mandamás del conjunto de Kansas City.