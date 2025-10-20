Más Información

Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO carrera de F1

Charlyn Corral sigue haciendo historia y rompe récord de goles en la Liga MX Femenil

WWE: El mexicano Dragon Lee conquista el Campeonato Mundial de Parejas junto a AJ Styles

NFL: Los Eagles traen del retiro a exdefensivo ganador de dos Super Bowls con la organización

Pumas: ¿Qué fue de Rodrigo Parra? El juvenil que se equivocó en las dos primeras jornadas del Apertura 2025

El mexicano se proclamó Campeón Mundial de Parejas de WWE tras vencer — junto a AJ Styles — a The Judgement Day (Finn Bálor y J.D. McDonagh) en la última edición de Monday Night Raw.

Este es el segundo campeonato en la trayectoria del jalisciense dentro de WWE, empresa a la que llegó en 2023. Este es el primer título en parejas que consigue y lo hace junto a una leyenda de la industria que está viviendo sus últimos días como profesional.

Fue el mismo Styles el que le dio la victoria a la pareja mexicoamericana. Tras una secuencia en donde Finn Bálor buscó ejecutar el Styles Clash — movimiento insignia del Fenomenal — pero el veterano revirtió para sacarle la cuenta de tres con el mismo remate.

Oriundo de Atlanta, Georgia, Styles anunció que en 2026 dirá adiós a los cuadriláteros, lo que le da aún más valor a la victorias del mexicano, pues podría ser el último campeonato en parejas de una de las figuras más grandes que ha tenido la lucha libre mundial en el milenio.

