WWE: Stephanie Vaquer se convierte en la primera latinoamericana en ganar un campeonato mundial de la empresa

Con lagrimas en los ojos, Stephanie Vaquer recibió en sus manos el Campeonato Mundial Femenil de WWE que ganó tras vencer a Iyo Sky en Wrestlepalooza. La luchadora chilena con escuela mexicana comenzará su primer reinado mundial en la empresa más grande de lucha libre en el mundo.

Tenemos una Campeona Mundial latina y su nombre es Stephanie Vaquer ☝️👩‍🦰🇨🇱 #Wrestlepalooza pic.twitter.com/wC5L5bIJUv — WWE Español (@wweespanol) September 21, 2025

El embarazo de Naomi dejó vacante el cetro mundial femenil, mismo que disputaron Vaquer y Sky en un duelo entre dos grandes escuelas luchísticas: México y Japón. El Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis vio coronarse a la primera campeona mundial latinoamericana en la historia de WWE.

Lee también WWE: Brock Lesnar aplastó a John Cena en su último mano a mano disputado en Wrestlepalooza

El mote de La Primera que ha acompañado a Vaquer durante su carrera profesional hoy tiene un enorme peso extra. La chilena excampeona del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ahora posa en la cima de la industria tras la victoria en Wrestlepalooza.

Vaquer encontró la forma de debilitar de a poco a una de las más grandes figuras que tiene WWE en su división femenil, como lo es la nipona Sky. La sudamericana logró la cuenta de tres con un impacto desde la tercera cuerda en donde cayó con todo su peso sobre la japonesa tras múltiples giros en el aire.

Lee también La WWE despide a luchador estrella de México y las redes explotan contra la compañía

La Primera levantó en lo más alto su nuevo cetro ante una enorme ovación de pie por parte de la afición que se dio cita en Indianápolis. Vaquer compartió con Sky el emotivo momento en el centro del ring, ambas, completamente conmovidas, se unieron en un emotivo abrazo.

Posteriormente, la chilena fue hasta el ring side en donde su padre la abrazó tras el mayor logro profesional en la carrera de Vaquer. Momento que fue inmortalizado por las cámaras de WWE.