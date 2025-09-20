MLB: Los Astros de Houston celebran la herencia hispana con sus peloteros mexicanos

Los Astros de Houston celebraron el fin de semana de la celebración a la herencia hispana en Estados Unidos con una ceremonia previo al segundo duelo de la serie ante los Mariners de Seattle.

Los elementos latinoamericanos de la organización posaron con sus respectivas banderas nacionales, acompañados de mujeres con vestimentas tradicionales, muy similares a las que se utilizan en México. Los mexicanos Ramón Urías e Isaac Paredes fueron parte de la ceremonia y con una enorme sonrisa posaron para las cámaras.

Solo Paredes fue incluido en el lineup para el juego tras su regreso a los diamantes tras superar una lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera de acción desde julio. Enfrente, los Astros tenían a un equipo que también presume representación tricolor con Andrés Muñoz y el mexico-cubano, Randy Arozarena.