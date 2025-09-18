MLB: Clayton Kershaw anunció su retiro tras 18 temporadas con Los Ángeles Dodgers

Un pequeño bateador se plantó en la pradera central del Dodger Stadium antes que cualquier otro miembro de la organización saltara a calentar previo al duelo contra los Giants del jueves. Frente al infante se encontraba el dueño de la curva más peligrosa de esta generación en el beisbol de Las Mayores.

Se trataba de Charley Kershaw, quien conectaba las pelotas que salían de prodigioso brazo izquierdo de su padre, quien minutos antes dio a conocer que esta será su última campaña en las Grandes Ligas. Este viernes, Dodger Stadium atestiguará la última apertura del tres veces ganador del premio Cy Young en la Liga Nacional y campeón de la Serie Mundial, Clayton Kershaw.

El veterano de 37 años dirá adiós al beisbol profesional tras 18 campañas, todas con la camisola de los Dodgers de Los Ángeles. Dominante como pocos en la temporada regular, el fenómeno de Kershaw en la Postemporada será digno de análisis para los años venideros. Pocas veces un futuro miembro del Salón de la Fama se encuentra con dos facetas tan distantes como la que el zurdo texano.

Lee también Checo Pérez lanza la primera bola en el Dodger Stadium y se lleva gran ovación

Los Dodgers no tendrán a Kershaw al inicio de la campaña

A espera de sus dos últimas aperturas en la campaña regular, Kershaw presume una efectividad de por vida de 2.54; en los playoffs, donde una maldición lleva su apellido, el serpentinero tiene un infame porcentaje de carreras limpias permitidas (ERA) de 4.49.

“Estoy acabado”, le dijo Kershaw a su esposa Ellen tras su última catástrofe en el mes de octubre. Hace un año, 11 meses y 11 días que el lanzador tomó la decisión, luego de permitir seis carreras en 0.1 entradas de labor en la Postemporada del 2023 ante los D-Backs de Arizona.

Kershaw dirá adiós tras culminar la temporada regular, evitando así otro infame episodio en playoffs. El texano presume 11 selecciones al All-Star Game, múltiples Cy Young,

un premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2014, una triple corona de pitcheo en 2011, además de ser uno de los 20 lanzadores con tres mil ponches de por vida. Kershaw no necesita probar ya nada, una vez que culmine la temporada regular disfrutará de ver a los Dodgers en la Postemporada desde su casa, tal y como los vio ganar la última Serie Mundial ante los Yankees.

Lee también La razón por la que Terence Crawford devolvió al Canelo Álvarez los cinturones que le ganó en Las Vegas