La razón por la que Terence Crawford devolvió al Canelo Álvarez los cinturones que le ganó en Las Vegas

El pasado sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Terence Crawford terminó con el reinado de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Después de 12 vibrantes episodios, el nacido en Omaha, Nebraska, mantuvo su invicto tras vencer al jalisciense por decisión unánime.

Canelo Álvarez, de 35 años, poseía los cuatro cinturones del peso supermediano desde 2021 y los había defendido con éxito en seis ocasiones; la historia llegó a su fin.

Crawford, antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas y mantuvo inmaculado su récord (42-0, 31 nocauts).

Sin embargo, ‘Bud’ tuvo un plausible gesto con Saúl Álvarez. Al término de la conferencia fue personalmente a devolverle sus cinturones, esos que defendió desde hace cuatro años.

"Una derrota no me define. Me siento bien compartiendo el ring con grandes peleadores como él. Si lo hacemos otra vez, será genial", afirmó el mexicano mostrándose dispuesto a una revancha.

¿Por qué le devolvió sus cinturones al Canelo Álvarez?

Si bien, Terence Crawford no tenía la obligación de entregárselos de manera personal a Saúl Álvarez, es común que el vencedor devuelva los cinturones que ganó a su pasado dueño.

¿El motivo? Esto porque fajines están personalizados con nombre, foto y talla, situación que los hace “inservibles” para el nuevo monarca.

Posteriormente, cada organismo envía al vigente campeón su nuevo cinturón personalizado.

