Jeque árabe se sincera y revela el futuro de Canelo Álvarez en el mundo del boxeo

El mundo del boxeo fue testigo, el pasado sábado, de un momento histórico al presenciar, tras un combate lleno de pasión, la caída de Saúl "Canelo" Álvarez ante Terence Crawford.

La derrota del mexicano desató una enorme cantidad de críticas hacia el tapatío en redes sociales, lo que puso en duda su continuidad en el deporte, luego de que se le viera reflexionar sobre su futuro sin hablar de su siguiente paso en el boxeo.

Tras varios días y con una gran cantidad de rumores creciendo a su alrededor, se ha dado a conocer qué pasará con Canelo, quien, por contrato, aún tiene un par de peleas pendientes.

El encargado de hablar sobre el futuro de Álvarez fue el jeque árabe Turki Alalshikh, quien, mediante redes sociales, lanzó un mensaje que dio tranquilidad a los aficionados del boxeo, en el que aseguró que el mexicano seguirá en el ring.

“Acabo de visitar al campeón en su casa. Pronto comenzará sus vacaciones con la familia. Le quedan dos peleas con Riyadh Season en 2026. Le ofrecimos trabajar con nosotros hasta que se retire”, escribió el jeque en su cuenta oficial de X.

En el mismo mensaje, el también empresario agradeció un gesto de Canelo, quien le regaló uno de los guantes utilizados en el combate ante el estadounidense.

“Quiero agradecerle especialmente a Canelo por el regalo tan especial. Me dio los guantes de la pelea y se lo agradezco mucho”, finalizó.