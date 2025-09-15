Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

El pasado sábado, en Las Vegas, Saúl "Canelo" Álvarez cayó en una espectacular pelea ante el estadounidense Terence Crawford, quien, con mayor velocidad y fuerza, se quedó con la victoria, además del título indiscutido de peso supermediano, por decisión unánime.

Tras la derrota del tapatío, miles de críticas llegaron a Canelo, en las que se rechazó la forma en que afrontó la pelea, asegurando que lo mejor para su trayectoria sería considerar el retiro.

Entre esas opiniones en redes sociales, destacó la de Julio César Chávez Jr., quien compartió su punto de vista sobre lo mostrado por Álvarez en el ring, señalando que el mexicano no estuvo en la mejor forma física posible.

“Creo que Canelo físicamente estaba disminuido. Me dio la impresión de que sus piernas no estaban bien y no funcionaron para usar su potencia y capacidad de reacción”, escribió el hijo de la leyenda del boxeo.

Con esa observación, el también boxeador y exrival de Canelo expresó su deseo de ver pronto una revancha, y que esta vez el ganador sea el mexicano, quien ha tenido una gran carrera deportiva.

“Espero y deseo que en la revancha se desquite y gane la pelea”, añadió.