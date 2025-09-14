Chicharito Hernández debuta como DT de Chivas en el Clásico Nacional y le roba los reflectores a Milito

Guadalajara derrotó hace unas horas (1-2) al América en una nueva edición del Clásico Nacional.

El equipo rojiblanco se plantó con seguridad en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y, en una noche redonda, se llevó los tres puntos a casa en un resultado que sorprendió y generó gran alegría entre sus aficionados.

El juego, que vio a Gabriel Milito tomar aire y dar un golpe de confianza a su proyecto, no tuvo en acción a Javier "Chicharito" Hernández, quien se quedó en la banca en el importante encuentro.

La presencia en el banquillo del exjugador del Real Madrid no evitó que fuera protagonista e incluso se llevara los reflectores, opacando por unos segundos al entrenador argentino.

Todo ocurrió en la recta final del partido, cuando, ante la importancia del resultado, Hernández salió a la zona técnica para dar algunas indicaciones a sus compañeros, a quienes pidió atención y seguridad en la zona baja.

La presencia de Chicharito, quien es uno de los líderes del vestidor, provocó que sus compañeros terminaran la tarea y pudieran cerrar el encuentro con el resultado favorable.