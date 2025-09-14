Más Información

Floyd Mayweather se hace más rico gracias a la derrota de Canelo Álvarez

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 8 del Apertura 2025, HOY, domingo 14 de septiembre

¡Imparable! Isaac del Toro gana el Trofeo Matteotti y firma su cuarta victoria en solo una semana

Chicharito Hernández debuta como DT de Chivas en el Clásico Nacional y le roba los reflectores a Milito

Guillermo Ochoa no fue convocado para su debut con el AEL Limassol en Chipre

Floyd Mayweather Jr. disfrutó como pocos la caída de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas, al dejarle importantes ganancias con el triunfo de su compatriota.

El exboxeador, quien es apodado “Money”, presumió que tras la derrota del mexicano se hizo más millonario al ganar una importante apuesta, demostrando su confianza total en Crawford.

Mediante sus redes sociales, el polémico expugilista compartió el ticket de una apuesta realizada previo al combate en el Allegiant Stadium, ante más de 70 mil espectadores, y que terminó con decisión unánime a favor de Crawford, quien se convirtió en campeón mundial indiscutido de peso supermediano.

En la imagen compartida por Mayweather se puede ver que realizó una apuesta de 50 mil dólares a favor de Crawford —cerca de un millón de pesos mexicanos— logrando al final de la noche una ganancia de 124 mil dólares, es decir, poco más de 2 millones de pesos.

El resultado de inmediato se volvió viral entre los aficionados, quienes recordaron el combate entre ambos en 2013, en el que Mayweather salió con la mano en alto ante Canelo.

