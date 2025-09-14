Más Información

¡Imparable! Isaac del Toro gana el Trofeo Matteotti y firma su cuarta victoria en solo una semana

¡Imparable! Isaac del Toro gana el Trofeo Matteotti y firma su cuarta victoria en solo una semana

Chicharito Hernández debuta como DT de Chivas en el Clásico Nacional y le roba los reflectores a Milito

Chicharito Hernández debuta como DT de Chivas en el Clásico Nacional y le roba los reflectores a Milito

Guillermo Ochoa no fue convocado para su debut con el AEL Limassol en Chipre

Guillermo Ochoa no fue convocado para su debut con el AEL Limassol en Chipre

Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años en Manchester

Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años en Manchester

América reconoce que la derrota en el Clásico Nacional es una dosis de humildad; Henry Martín hace un llamado

América reconoce que la derrota en el Clásico Nacional es una dosis de humildad; Henry Martín hace un llamado

Isaac del Toro sigue dejando huella en cada kilómetro.

Con piernas de acero y mente de campeón, el ciclista mexicano volvió a dar una muestra de su talento y gran momento en la élite del ciclismo, al ganar el Trofeo Matteotti tras un recorrido de 193 kilómetros.

La victoria, que significó para el nacido en Ensenada su cuarto triunfo en solo una semana, lo vio luchar con el corazón durante múltiples y exigentes ascensos, dejando en el camino a figuras de la talla de Richard Carapaz, Davide Formolo y Rui Costa.

Lee también

Del Toro, quien ejecutó un ataque en Montesilvano Colle, la última subida del recorrido, replicó su fórmula para quedarse en solitario con la prueba y cruzar la meta con un sprint que desató la ovación del público italiano, deteniendo el cronómetro en 4:29:03.

Con el triunfo en sus manos y una posición de privilegio dentro de los nombres más prometedores del ciclismo mundial, Isaac del Toro no dudó en sacudirse la presión y celebrar efusivamente, agitando los brazos y sonriendo a las cámaras.

Lee también

Esta victoria se suma a sus triunfos recientes en el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana y la Coppa Sabatini, que le han permitido ganarse el respeto de rivales y aficionados en el planeta.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios