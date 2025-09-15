Más Información

Marco Antonio 'Gato' Ortiz presume fotografía con ídolo del América: “Cuídate de los expertos”

Diablos Rojos: Trevor Bauer envía mensaje a los bicampeones de la LMB; "la Nación Escarlata está orgullosa"

Santiago Giménez recibe ovación en San Siro en la victoria del Milán ante el Bolonia; aplausos de pie para el mexicano

Diablos Rojos: Veterano multicampeón con el equipo le pone fecha a su retiro como beisbolista profesional

Chivas lanza dardo al América tras vencerlos en los dos Clásicos Nacional: "Ganaron los mexicanos"

El nombre de Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, uno de los silbantes más importantes de México, volvió a ser tendencia en redes luego de que compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía con una figura del Club América.

El central, quien ha sido señalado por marcaciones polémicas a favor del equipo azulcrema en la Liga MX, generó reacciones negativas al compartir un recuerdo al lado de Guillermo Ochoa, actual futbolista del AEL Limassol de Chipre.

En la postal, que de inmediato desató comentarios negativos, se puede ver a ambos sonriendo, acompañados por una frase que refleja la personalidad del silbante:

“Cuídate de los ‘expertos’ que saben todo y no han logrado nada”, se puede leer en el posteo de Ortiz, quien hace poco presumió estar entrenando en las instalaciones de Boca Juniors, en Argentina.

Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, quien cuenta con gafete FIFA, espera seguir sumando minutos en diferentes competencias, que le permitan llegar a la Copa del Mundo de 2026.

