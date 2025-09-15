Chivas lanza dardo al América tras vencerlos en los dos Clásicos Nacional: "Ganaron los mexicanos"

Chivas vivió, como institución, un fin de semana increíble al ver a sus categorías varonil y femenil derrotar al América en sus respectivos compromisos de la Liga MX, en ediciones del Clásico Nacional.

La gran jornada de los rojiblancos inició el pasado sábado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde, con un futbol inteligente y las anotaciones de Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González, el equipo se quedó con las tres unidades.

Con esa emoción y energía, el domingo al mediodía, Guadalajara Femenil repitió la dosis y, con un juego redondo, superó con autoridad al América gracias a un doblete de Denise Castro.

Los resultados, además de llenar de confianza a los proyectos tapatíos, provocaron una gran emoción en la afición, que espera que lo mostrado se mantenga y que el equipo luche por los primeros lugares.

La celebración por dos días de resultados positivos llegó a las redes sociales, plataforma en la que Chivas lanzó un dardo a las Águilas, presumiendo que venció al odiado rival con puros mexicanos.

“¡VIVA MÉXICO! ¡VIVAN LAS CHIVAS! Ganaron los mexicanos”, se puede leer en la publicación, que recibió buenos deseos de la afición para su equipo, previo a la celebración del 15 de septiembre.