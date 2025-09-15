Más Información

Diablos Rojos: Veterano multicampeón con el equipo le pone fecha a su retiro como beisbolista profesional

Diablos Rojos: Veterano multicampeón con el equipo le pone fecha a su retiro como beisbolista profesional

Chivas lanza dardo al América tras vencerlos en los dos Clásicos Nacional: "Ganaron los mexicanos"

Chivas lanza dardo al América tras vencerlos en los dos Clásicos Nacional: "Ganaron los mexicanos"

Campeón del mundo en Rusia 2018 anuncia su retiro tras no recuperarse de fuertes lesiones

Campeón del mundo en Rusia 2018 anuncia su retiro tras no recuperarse de fuertes lesiones

Los Diablos Rojos del México celebrarán el bicampeonato de la LMB en el estadio Alfredo Harp Helú

Los Diablos Rojos del México celebrarán el bicampeonato de la LMB en el estadio Alfredo Harp Helú

Diego Reyes revela el gigante de Europa que lo buscó tras ganar el oro olímpico en Londres 2012

Diego Reyes revela el gigante de Europa que lo buscó tras ganar el oro olímpico en Londres 2012

Chivas vivió, como institución, un fin de semana increíble al ver a sus categorías varonil y femenil derrotar al América en sus respectivos compromisos de la Liga MX, en ediciones del Clásico Nacional.

La gran jornada de los rojiblancos inició el pasado sábado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde, con un futbol inteligente y las anotaciones de Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González, el equipo se quedó con las tres unidades.

Lee también

Con esa emoción y energía, el domingo al mediodía, Guadalajara Femenil repitió la dosis y, con un juego redondo, superó con autoridad al América gracias a un doblete de Denise Castro.

Los resultados, además de llenar de confianza a los proyectos tapatíos, provocaron una gran emoción en la afición, que espera que lo mostrado se mantenga y que el equipo luche por los primeros lugares.

Lee también

La celebración por dos días de resultados positivos llegó a las redes sociales, plataforma en la que Chivas lanzó un dardo a las Águilas, presumiendo que venció al odiado rival con puros mexicanos.

“¡VIVA MÉXICO! ¡VIVAN LAS CHIVAS! Ganaron los mexicanos”, se puede leer en la publicación, que recibió buenos deseos de la afición para su equipo, previo a la celebración del 15 de septiembre.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios