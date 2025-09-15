Diego Reyes revela el gigante de Europa que lo buscó tras ganar el oro olímpico en Londres 2012

El Apertura 2025 de la Liga MX fue uno de los más complicados para Diego Reyes, experimentado jugador mexicano que estuvo cerca de quedarse sin equipo durante el mercado de fichajes.

Con todo en contra, el exjugador del América sorprendió a sus seguidores y, tras una etapa llena de gloria en Tigres, fichó como nuevo defensor de Querétaro, equipo con el que ya ha sumado sus primeros minutos.

Reyes, quien tuvo un buen paso por el futbol europeo, habló recientemente sobre esa etapa de su vida, en la que, luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un gigante del Viejo Continente lo buscó para sumarse a su proyecto.

En una conversación con Yosgart Gutiérrez, Diego aseguró que el primer club que se interesó en sus servicios fue el Benfica, institución que reconoció su calidad y estuvo muy cerca de ficharlo.

“Después de las Olimpiadas, cuando hicimos ese gran torneo, ahí fue donde empezaron a mostrar interés por mí. Mi representante me dijo que había una oferta formal de ambos equipos. Primero fue Benfica y después, yo creo que por la rivalidad, se metió Porto”, mencionó.

Luego de analizar ambas ofertas, el entorno del jugador se inclinó por el Porto, equipo en el que se reunió con varios mexicanos, pudo hacer cosas importantes e iniciar una trayectoria en el mejor futbol del mundo.