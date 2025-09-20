Los Vikings de Minnesota no contarán con su quarterback titular para el duelo de la Semana 3 ante los Bengals de Cincinnati. Carson Wentz remplazará a J.J. McCartthy en el duelo de este domingo.

El veterano de 32 años se convertirá en el primer quarterback en la historia en iniciar al menos un partido con seis equipos diferentes en seis temporadas consecutivas. La infame hazaña de quien alguna vez fue la segunda selección global del draft (2016) de la NFL comenzó en 2020 cuando aún jugaba con los Eagles de Filadelfia.

Tras la llegada de Jalen Hurts a Filadelfia, la organización envió a Wentz a Indianápolis en donde jugó los 17 juegos del 2021 con los Colts. Tras no poder clasificar a Playoffs, Wentz fue traspasado a Washington para ser el quarterback titular de los Commanders.

El egresado de la Universidad Estatal de Dakota del Norte solo jugó ocho juegos con el equipo de la capital estadounidense, iniciando como titular en siete de ellos. Con marca de dos victorias y cinco derrotas como quarterback, Wentz se mudó a Los Ángeles para ser suplente de Matthew Stafford con los Rams.

El campeón del Super Bowl LII (en calidad de lesionado) solo inició un duelo con el conjunto californiano durante la temporada 2023 de la NFL. Situación que se repitió un año más tarde cuando fue suplente de Patrick Mahomes en Kansas City.

El historial de Wentz lo ha consolidado como una opción viable para equipos que necesitan un suplente veterano en la posición de quarterback. Minnesota apostó por él y apenas en la Semana 3 verá acción como titular ante una lesión de McCarthy.

“Suena loco cuando lo mencionas”, respondió Wentz a The Athletic. “Definitivamente me ha dado una perspectiva diferente. Pasar de ser titular, traspasado, cortado, a ser suplente de futuros miembros del Salón de la Fama y ver cómo hacen las cosas a un gran nivel. Eso me ha dado perspectiva y también la de no dar esto por sentado”, añadió.

Wentz llegó a la NFL en 2016 como la segunda selección global del draft, elegido por Filadelfia. En 2017 firmó una temporada digna de Jugador Más Valioso hasta que una ruptura de ligamentos acabó con su temporada, misma en donde los Eagles conquistaron su primer Super Bowl de la mano de Nick Foles.

El oriundo de Raleigh, Carolina del Norte ha iniciado 94 juegos de temporada regular con marca de 47-46-1 en nueve años en la liga. Acumula 22 mil 410 yardas aéreas, 153 touchdowns y 67 intercepciones.

“Es emocionante para mí”, dijo Wentz. “No voy a mentir. Hacía un par de años que no jugaba en un partido como este, con consecuencias reales”, añadió. Y es que Wentz solo ha disputado juegos de Semana 18 en las últimas dos campañas, con sus equipos ya clasificados a Playoffs.