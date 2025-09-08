NFL: El quarterback de los Vikings hará su debut profesional ante el equipo de sus amores; enfrentará a los Bears en MNF

Jonathan James (J.J.) McCarthy hará su debut oficial en la NFL esta noche cuando sus Vikings de Minnesota visiten Soldier Field para enfrentar a los Bears de Chicago en el primer Monday Night Football de la temporada.

Durante los días previos al debut del pasador egresado de la Universidad de Michigan, aficionados de Chicago encontraron una foto de McCarthy de la que llevan riéndose por un buen rato. La postal es del ahora quarterback de los Vikings asistiendo a su primer juego de la NFL como aficionado cuando solo era un niño.

Los fanáticos de los Bears encontraron hilarante la fotografía pues muestra a McCarthy como fanático del equipo de Chicago, al que hoy enfrenta en su debut profesional. Nacido el 20 de enero del 2003 en Evanston, Illinois, McCarthy creció admirando a los Bears de Brian Urlacher y compañía.

El quarterback de 22 años entrará a su segunda temporada en la NFL. McCarthy fue elegido con la décima selección global en el draft del 2024 tras ser campeón nacional con la Universidad de Michigan. Una lesión en la rodilla le hizo perderse toda la temporada 2024 de la NFL, por lo que su presentación tuvo que esperar un largo año para el pasador.

Esta noche McCarthy hará su debut en la NFL ante el equipo de sus amores y vistiendo los colores de un acérrimo rival divisional en el cierre de la Semana 1.

