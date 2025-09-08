Más Información
NFL: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de la Semana 2 en México; nueve partidos serán transmitidos por televisión
La segunda semana de acción en la temporada 2025 de la NFL comienza este jueves 11 de septiembre en el Lambeau Field. Los Packers de Green Bay recibirán a los Commanders de Washington en el primer Thursday Night Football de la campaña.
Aún sin descansos hasta la Semana 5, la NFL tendrá a sus 32 organizaciones en acción esta semana con una gran oferta televisiva el domingo 14 de septiembre, además de una doble cartelera en el Monday Night Football del lunes 15.
Serán nueve los partidos de la segunda semana de la NFL que tendrán transmisión por televisión en México. Solo el juego entre los Broncos de Denver y los Colts de Indianápolis será emitido por señal abierta.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 2 de la NFL en México?
De los 16 encuentros de la semana, nueve serán transmitidos en México por televisión.
Commanders de Washington vs Packers de Green Bay
- Fecha: Jueves 11 de septiembre
- Hora: 18:15 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports, Prime Video y DAZN
Browns de Cleveland vs Ravens de Baltimore
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Jaguars de Jacksonville vs Bengals de Cincinnati
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Giants de Nueva York vs Cowboys de Dallas
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Bears de Chicago vs Lions de Detroit
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Patriots de Nueva Inglaterra vs Dolphins de Miami
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
49ers de San Francisco vs Saints de Nueva Orleans
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Bills de Buffalo vs Jets de Nueva York
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Seahawks de Seattle vs Steelers de Pittsburgh
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Rams de Los Ángeles vs Titans de Tennessee
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Panthers de Carolina vs Cardinals de Arizona
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Broncos de Denver vs Colts de Indianápolis
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Canal 5 y DAZN
Eagles de Filadelfia vs Chiefs de Kansas City
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Falcons de Atlanta vs Vikings de Minnesota
- Fecha: Domingo 14 de septiembre
- Hora: 18:20 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN
Buccaneers de Tampa Bay vs Texans de Houston
- Fecha: Lunes 15 de septiembre
- Hora: 17:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN
Chargers de Los Ángeles vs Raiders de Las Vegas
- Fecha: Lunes 15 de septiembre
- Hora: 20:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN