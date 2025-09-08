NFL: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de la Semana 2 en México; nueve partidos serán transmitidos por televisión

La segunda semana de acción en la temporada 2025 de la NFL comienza este jueves 11 de septiembre en el Lambeau Field. Los Packers de Green Bay recibirán a los Commanders de Washington en el primer Thursday Night Football de la campaña.

Aún sin descansos hasta la Semana 5, la NFL tendrá a sus 32 organizaciones en acción esta semana con una gran oferta televisiva el domingo 14 de septiembre, además de una doble cartelera en el Monday Night Football del lunes 15.

Lee también Los Bills de Buffalo firman épica remontada y vencen a Ravens en el primer Sunday Night Football de la temporada

Serán nueve los partidos de la segunda semana de la NFL que tendrán transmisión por televisión en México. Solo el juego entre los Broncos de Denver y los Colts de Indianápolis será emitido por señal abierta.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 2 de la NFL en México?

De los 16 encuentros de la semana, nueve serán transmitidos en México por televisión.

Commanders de Washington vs Packers de Green Bay

Fecha: Jueves 11 de septiembre

Hora: 18:15 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports, Prime Video y DAZN

Browns de Cleveland vs Ravens de Baltimore

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

STILL THE KING.



BALvsBUF on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/EsZlzyhpIP — NFL (@NFL) September 8, 2025

Jaguars de Jacksonville vs Bengals de Cincinnati

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Giants de Nueva York vs Cowboys de Dallas

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Bears de Chicago vs Lions de Detroit

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

WHAT A CATCH BY ISAAC TESLAA



DETvsGB on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/AKjxdJGvfM — NFL (@NFL) September 7, 2025

Patriots de Nueva Inglaterra vs Dolphins de Miami

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

49ers de San Francisco vs Saints de Nueva Orleans

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Brock Purdy came up clutch when the @49ers needed him the most ‼️ pic.twitter.com/qwCkAIxULs — NFL (@NFL) September 7, 2025

Bills de Buffalo vs Jets de Nueva York

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Seahawks de Seattle vs Steelers de Pittsburgh

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Rams de Los Ángeles vs Titans de Tennessee

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Puka picking up right where he left off 🔥 @UberEats pic.twitter.com/HUTKC4FJyc — NFL (@NFL) September 8, 2025

Panthers de Carolina vs Cardinals de Arizona

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 14:05 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Broncos de Denver vs Colts de Indianápolis

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 14:05 horas (centro de México)

Transmisión: Canal 5 y DAZN

Eagles de Filadelfia vs Chiefs de Kansas City

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 14:25 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Saquon scores from 10 yards out!



DALvsPHI on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/6XGy746eDF — NFL (@NFL) September 5, 2025

Falcons de Atlanta vs Vikings de Minnesota

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 18:20 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN

Buccaneers de Tampa Bay vs Texans de Houston

Fecha: Lunes 15 de septiembre

Hora: 17:00 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

C.J. Stroud with a clutch scramble to get into FG range 😤



HOUvsLAR on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/jezr1oTDPl — NFL (@NFL) September 7, 2025

Chargers de Los Ángeles vs Raiders de Las Vegas