Los Bills de Buffalo firman épica remontada y vencen a Ravens en el primer Sunday Night Football de la temporada

La NFL está de vuelta y con ella el primer Sunday Night Football estuvo a la altura de su etiqueta de juego estelar, con una definición agónica que terminó en triunfo de los Bills de Buffalo (41-40) sobre los Ravens de Baltimore.

Meses después del juego en la Ronda Divisional de la temporada pasada, Josh Allen y compañía vuelven a propinarle una derrota dolorosa a Lamar Jackson y su poderoso juego terrestre.

En un juego marcado por las súper estrellas en los controles, fueron dos patadas las que marcaron el rumbo. Primero, Matt Prater anotó un gol de campo al cierre de la primera mitad después de una revisión que determinó que aún quedaba un segundo para sumar tres puntos vitales y después, sobre el final del partido, anotó el del triunfo.

Los Bills están jugando su último año en el estadio Highmark y ante su público, buscan mantener esa racha que los tiene como uno de los equipos más difíciles de vencer como local.

Otra de las grandes figuras de Buffalo fue Ed Oliver, tackle defensivo, que supo capturar a Lamar Jackson y además, forzar la pérdida de balón de Derrick Henry - que tuvo dos anotaciones por tierra - en el momento clave para sellar la remontada.

Lamar Jackson lanzó para 210 yardas y logró igualar a Joe Flacco con 200 anotaciones en Baltimore; sin embargo, cuando parecía que tenían la victoria en su bolsillo, una entrega de balón volvió a esfumar su ilusión en los momentos clave.

A pesar de varios intentos de conversión de dos puntos, Allen mantuvo la calma y guió a su equipo para la primera victoria de la temporada, una en la que están llamados a llegar al Super Bowl.