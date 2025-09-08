Lamar Jackson agredió a un aficionado en la derrota de los Ravens ante los Bills

El partidazo entre los Ravens de Baltimore y los Bills de Buffalo dejó más que sólo emociones en el campo a los aficionados de la NFL.

Más allá de la remontada histórica liderada por Josh Allen, tomó fuerza en redes sociales un video donde se aprecia un empujón de Lamar Jackson hacia un aficionado de los Bills en las gradas del Highmark Stadium.

Lee también Chicago Bears vs Minnesota Vikings: Horario y dónde ver el Monday Night Football de la Semana 1 de la NFL

Esto sucedió luego del pase de anotación de 29 yardas que Lamar le puso a DeAndre Hopkins, quien atrapó el balón con una mano, en el minuto final del tercer cuarto.

Foto: AFP

En el festejo, frente a la fanaticada local, un joven con el jersey de Buffalo, empuja el casco del veterano receptor, y de inmediato, Jackson se percata de lo ocurrido.

Acto seguido, con ambas manos, el lanzador de los Ravens empuja al susodicho, quien estaba rodeado de más hinchas de los comandados por Josh Allen. El aficionado fue expulsado del estadio.

A fan hit/shoved Lamar Jackson in the head — and Lamar Jackson put him in his seat. pic.twitter.com/CpqvgrQmrV — Ari Meirov (@MySportsUpdate) September 8, 2025

¿Qué dijo Lamar Jackson sobre su empujón al fan de los Bills?

Al finalizar el partido, evidentemente no se salvó de ser cuestionado sobre su acción: "Me dio un manotazo y estaba hablando, así que me olvidé por un momento de dónde estaba", declaró Lamar Jackson.

"Hay que pensar en esas situaciones. Hay seguridad ahí; dejar que se encarguen. Pero simplemente me dejé llevar por las emociones". "Ojalá no vuelva a suceder. Aprendí de eso", aseveró.

"Nunca he visto a nuestros aficionados hacer eso", sentenció Lamar Jackson. "Así que probablemente lo vuelva a hacer cuando anotemos un touchdown. No es nada contra los aficionados. Simplemente celebro cuando mis compañeros anotan un touchdown".

Lamar Jackson consigue su segundo MVP - Foto: AP

Lee también 'Conejo' Pérez ve difícil que Ochoa vaya al Mundial; escogió a sus candidatos para la portería de la Selección Mexicana