MLB: Los Ángeles Dodgers enfrentarán a Toronto Blue Jays en la Serie Mundial 2025

Después de una frenética Serie Divisional entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners, Los Ángeles Dodgers ya tienen rival para la Serie Mundial 2025 de la MLB.

La serie entre Blue Jays y Mariners llegó hasta el séptimo juego, ocasionando que los Dodgers estuvieran al pendiente para saber quién sería su contrincante para disputar el Clásico de Otoño de Grandes Ligas.

Después de 32 años, los Toronto Blue Jays se meten a la Serie Mundial tras imponerse 4-3 a los Mariners en una apretada serie que se definió en las últimas entradas del encuentro. El héroe de la noche fue George Springer, quien conectó un homerun de tres carreras en la séptima baja para ponerse enfrente y asegurar la victoria.

GEORGE SPRINGER

THREE-RUN SHOT

BLUE JAYS LEAD 🤯 pic.twitter.com/Qh7qwqYpRx — MLB (@MLB) October 21, 2025

La novena de Los Ángeles aseguró su boleto a la instancia final el pasado viernes 17 de octubre como locales. En aquel duelo, Shohei Ohtani se colocó como el auténtico héroe de la noche para su equipo, ya que registró 10 ponches desde la lomita y conectó tres cuadrangulares, algo nunca antes visto en una Serie Divisional.

Los angelinos no sufrieron para meterse a la Serie Mundial, pues los Brewers hicieron poco ante los actuales campeones de Grandes Ligas. Dodgers barrió a su rival, solamente necesitaron de cuatro juegos para lograrlo.

Un dato bastante llamativo es que la franquicia de Milwaukee solamente logró anotar cuatro carreras durante la serie.

Fechas de la Serie Mundial 2025

Juego 1 / Viernes 24 de octubre

Juego 2 / Sábado 25 de octubre

Juego 3 / Lunes 27 de octubre

Juego 4 / Martes 28 de octubre

Juego 5 / Miércoles 29 de octubre*

Juego 6 / Viernes 31 de octubre*

Juego 7 / Sábado 1 de noviembre*

*De ser necesarios