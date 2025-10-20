Presentan trofeo para ganador del Gran Premio de México 2025

Falta menos de una semana para que la Fórmula 1 engalane el Autódromo Hermanos Rodríguez con el Gran Premio de México 2025, donde cientos de miles de aficionados se darán cita para apoyar a su escudería favorita.

Y claro que no puede haber un Gran Premio sin un extraordinario trofeo para los pilotos que se suban al podio de esta fecha. Es por eso que la casa joyera mexicana TANE se encargó de fabricar uno a la medida de esta edición.

La Fórmula 1 cumple 10 años desde su regreso a México, por lo que la casa orfebre puso manos a la obra y creó un trofeo increíble para celebrar como se debe.

TANE mantiene la inspiración de las alas de águila que envuelven la copa, el cual es un detalle reconocible para todos. Este galardón está elaborado con plata .925 y vermeil de oro amarillo de 23 quilates encima de una base hecha a mano en aventurina natural. Otro increíble toque es el que está al reverso, donde se observa la bandera de México con esmalte tricolor para darle identidad.

Trofeos del Gran Premio de México 2025 / Foto: Cortesía México GP

En total, TANE se encargó de fabricar cuatro trofeos, tres de ellos para los pilotos que terminan en el podio y uno más para la escudería ganadora, pero de distintas medidas. El piloto ganador y el constructor que consiga la victoria reciben uno de 15 x 10 x 60 cm; por su parte, el segundo y tercer lugar uno de 12 x 10 x 46 cm.

Ya cada vez faltan menos horas para conocer quién será el piloto que conquistará este icónico trofeo.