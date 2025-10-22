Más Información

El anuncio de como figura central del próximo fue historico por dos razones: la primera es que se convertirá en el primer cantante latino en encabezar este espectáculo, y la segunda, es que encendió un debate que ha traspasado fronteras.

En las horas siguientes a la confirmación, redes sociales y foros se llenaron de mensajes que iban del orgullo latino a la inconformidad estadounidense. Estos últimos, incluso, han tomado fuerza hasta convertirse en una petición formal en la plataforma Change.org.

Lanzada hace un par de días por el usuario RJ Mitte, dicha solicitud plantea a la NFL reconsiderar su decisión y reemplazar al puertorriqueño ya que, afirma, “no representa un atractivo general”.

El autor deja claro que no se trata de un ataque personal, simplemente que Benito no es el adecuado para un show de esta magnitud, a pesar del éxito mundial.

"El show de medio tiempo del Super Bowl necesita un acto con un atractivo más amplio, que cruce géneros y públicos, en lugar de centrarse en un solo estilo que podría no conectar con la mayoría de los espectadores”, se puede leer en el extenso texto.

Asimismo, apela al carácter simbólico del show y afirma que los espectadores esperan una actuación que sea digna de recordar.

La petición concluye con un llamado a los organizadores para reconsiderar al elenco con el objetivo de que ofrezca una experiencia inclusiva, emocionante y memorable.

NFL responde a críticas por show de Bad Bunny en el Super Bowl

Por su parte, la NFL ya ha respondido a las críticas y se mantiene firme con el "Conejo Malo" al frente.

“Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento. Está cuidadosamente pensado”, dijo Roger Goddell, comisionado de la liga.

