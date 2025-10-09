Más Información

Los Ángeles.- La organización conservadora fundada por el activista , Turning Point USA, anunció este jueves que llevará a cabo un espectáculo paralelo al que protagonizará Bad Bunny en la Super Bowl 2026, en un lugar aun por definir.

"Es cierto, está encantada de anunciar el 'All American Halftime Show' ('El espectáculo del medio tiempo totalmente estadounidense')", anunciaron en su página de Instagram..

El mensaje no adelantó quiénes serán los artistas invitados pero asegura que el evento celebrará "la fe, la familia y la libertad".

Además, el anuncio viene acompañado de un formulario en el que las personas pueden indicar qué géneros musicales les gustaría escuchar. Entre las opciones figuran pop, americana, rock clásico, country o "cualquier cosa en inglés", entre otros.

El anuncio se produce después de que sectores conservadores del movimiento MAGA ("Make America Great Again") manifestaran su rechazo al hecho de que el cantante puertorriqueño lidere el espectáculo de medio tiempo, considerado uno de los eventos más relevantes de Estados Unidos.

El descontento ha llegado al punto de que incluso funcionarios de la Administración de Donald Trump han expresado su oposición y adelantaron que impulsarán acciones en respuesta.

Trump califica de "rídiculo" actuación de Bad Bunny

Un asesor del Departamento de Seguridad Nacional señaló que agentes de ICE podrían ser enviados a la Super Bowl de 2026, pero poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que no había un plan tangible en mente para eso hasta el momento.

Por su parte, Trump dijo que le parecía "absolutamente ridículo" que Bad Bunny estuviera a cargo del espectáculo y aseguró que nunca había oído hablar de él.

"No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo", indicó el presidente durante su intervención en el programa 'Greg Kelly Reports' que se emitió anoche en Newsmax.

Bad Bunny ha sido crítico con las políticas migratorias de Trump y ha expresado abiertamente su postura política en varias ocasiones.

Antes de aceptar el medio tiempo de la Super Bowl, el cantante de 'Tití me preguntó' había anunciado que evitó presentarse en Estados Unidos durante su gira 'DeBí TiRAR MáS FOToS' para proteger a sus seguidores del riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, en su paso por el programa 'Saturday Night Live' pidió irónicamente a sus detractores que aprendieran español para que puedan entender su show el próximo 8 de febrero.

