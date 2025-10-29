El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió el miércoles que se combata el crimen organizado de forma que no ponga en peligro a policías ni civiles, tras la megaoperación policial más mortal de Brasil, con al menos 119 fallecidos.

"No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades", afirmó Lula en X.

Lee también Defensoría pública de Río de Janeiro cifra en 132 los muertos por megaoperativo contra el narcotráfico; la policía dice que son 119

"Precisamos un trabajo coordinado que alcance a la columna vertebral del tráfico (de drogas, ndlr) sin poner a policías, niños y familias inocentes en riesgo", añadió

Una mujer llora sobre los cuerpos de las personas muertas el día anterior durante una redada policial contra la banda Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha en Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/mgm