Tlaxcala, Tlax.-Un incendio que alcanzó grandes dimensiones, aparentemente provocado por una quema de pastizales, consumió 184 vehículos que estaban resguardados dentro de un corralón oficial propiedad de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en el municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.

Tras el siniestro, la fiscal local, Ernestina Carro Roldán informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y tener certeza del origen del incendio.

“Ya se inició una carpeta de investigación en la que el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos correspondientes llevarán a cabo la indagatoria necesaria para determinar el origen del incendio”, indicó.

De acuerdo con informes policiales, el fuego inició pasadas las 10:30 horas de este sábado, y tras notificarlo al Servicio de Emergencia 911 diversas corporaciones policiales y de rescate, tanto estatales, municipales y federales, se movilizaron hacia la zona para controlarlo.

Incendio consume corralón de la Fiscalía de Tlaxcala; 184 vehículos resultan dañados. Foto: Especial.

Cerca de las 16:00 horas; es decir, después de al menos cinco horas de trabajo por parte de elementos del Cuerpo Estatal de Bomberos, la FGJE declaró controlada la emergencia.

El incendio provocó una extensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, aunque no fue necesaria la evacuación de los habitantes de poblaciones aledañas. Según corporaciones policiales, solo hubo daños materiales.

Carro Roldán detalló que, de manera preliminar, el fuego consumió 184 vehículos de un total de 600, entre automóviles y motocicletas, que estaban en la primera franja del corralón que es utilizado para el resguardo de vehículos con más de 10 años de antigüedad que estaban bajo responsabilidad de lo que antes era la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy FGJE.

“La otra franja del corralón, afortunadamente, no sufrieron los vehículos ningún daño, y el número aproximado es de 425 unidades de vehículos y motocicletas”, asentó la fiscal.

