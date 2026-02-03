Viena. - Un satélite construido por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) para monitorizar actividad volcánica con el objetivo de ayudar a reducir el riesgo de desastres en zona urbanas fue lanzado este martes al espacio, informó Naciones Unidas en Viena.

Se trata del nanosatélite "Gxiba-1", seleccionado por el programa 'KiboCUBE', de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU (UNOOSA) y de la agencia espacial japonesa JAXA, que permite a universidades de países emergentes lanzar pequeños satélites cúbicos (llamados 'CubeSat') desde la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés).

'Gxiba-1' fue diseñado por una treintena de estudiantes de la UPAEP, junto con un equipo de siete profesores, y construido en 2025.

Tras su lanzamiento desde la ISS, el pequeño satélite orbita ahora a unos 400 kilómetros de altura sobre la Tierra.

Su principal misión es recopilar datos científicos y técnicos para monitorizar la actividad del Popocatépetl, uno de los volcanes más activos del país, situado entre Ciudad de México y Puebla.

Los datos obtenidos serán compartidos con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y por Protección Civil de México, con el fin de mejorar los sistemas de alerta temprana.

"Gxiba-1 representa mucho más que un avance tecnológico para la UPAEP. Es la materialización de años de esfuerzo, dedicación y talento de estudiantes y profesores que demostraron que las grandes hazañas científicas también se pueden lograr desde México", señala la universidad en un comunicado con motivo del lanzamiento.

En una nota de prensa de UNOOSA, emitida en Viena, el rector de la UPAEP, Emilio Baños, asegura que poder desplegar un satélite ofrece a los estudiantes "un mejor entendimiento de los conocimientos y habilidades técnicas y científicas, que formarán parte de su futuro en la industria espacial o en el desarrollo académico".

Para Baños, se trata de un "hito muy motivador para México" para "invertir y trabajar en el desarrollo de su propia industria aeroespacial y de recursos humanos para satisfacer las necesidades del país".

Equipado con componentes capaces de resistir temperaturas extremas, el 'Gxiba-1' está fabricado con poliamida, un material que resiste las condiciones del espacio, y cuenta con un bloqueador que protege sus componentes electrónicos de la radiación solar.

En su órbita, el satélite experimentará temperaturas que oscilan entre 65 grados bajo cero y 125 grados de calor.

"Felicitaciones a UPAEP por este tremendo logro", manifestó la directora de UNOOSA, la británica Aarti Holla-Maini, citada en el comunicado de la ONU.

Por su parte, Mayumi Matsuura, integrante de la directiva de JAXA, dijo que "sería un gran placer si la experiencia adquirida a través del desarrollo y operación de este satélite contribuye al avance de las actividades espaciales de México".

Tras el despliegue de satélites provenientes de Kenia, Guatemala, Mauricio, Moldavia e Indonesia, el 'Gxiba-1' fue el sexto CubeSat del programa de UNOOSA 'Acceso al espacio para todos'.

Esta iniciativa busca dar acceso a instalaciones de investigación, infraestructura e información, y promover la cooperación internacional en los usos pacíficos del espacio exterior.

