Pachuca.- A través de un cateo realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial y del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal, fueron incautados 23 contenedores de plástico de diversas capacidades, tres camionetas con hidrocarburo y un predio en la localidad de Santa Ana Ahuehuepan,

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Hidalgo, se obtuvo una orden de cateo otorgada por una jueza de distrito por el delito de almacenamiento ilícito de combustible.

Foto: Especial
Foto: Especial

La dependencia informó que elementos de la Guardia Nacional habían dado aviso sobre la existencia de un predio del cual emanaba un fuerte olor a hidrocarburo, además de observarse la presencia de contenedores sospechosos.

Ante ello, se inició una carpeta de investigación y se solicitó la orden de cateo para realizar las diligencias correspondientes. Durante el operativo se aseguró el combustible y diversos materiales utilizados para el trasiego de hidrocarburos.

Todos los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, en tanto que el Ministerio Público señaló que las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades.

