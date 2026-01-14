Félix Salgado prende “todas las velas” por su candidatura al gobierno de Guerrero; “acataré lo que decida Morena”, dice

El senador Félix Salgado Macedonio no se da por muerto en el proceso rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura del Guerrero en 2027 y mantiene prendidas “todas las velas”, pese a la prohibición del nepotismo en los estatutos de Morena, aunque asegura que acatará lo que decida el Consejo Nacional del partido.

Entrevistado durante la celebración de su cumpleaños 69, el legislador, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, apuntó que falta mucho tiempo para las definiciones, por lo que por ahora no se mete en el tema electoral y está enfocado en su actual responsabilidad como senador de la República.

Dijo que Morena aplicará encuestas hasta finales de este año, “y ya para entonces serán otros tiempos”.

“No me meto en ese tema por ahora. Te digo por ahora porque no son los momentos y no son los tiempos y quien va a definir las candidaturas va a ser Morena y aparte tendrá que definir si es hombre o mujer”.

Sin embargo, señaló que mientras su partido no defina el género de la candidatura y le cierre la puerta en definitiva, las esperanzas se mantienen vivas.

“Por ejemplo, por estatutos hay una alternancia del poder. Si está gobernando mujer, va a hombre. En Guerrero iría a hombre por estatuto, pero también estaríamos hablando que hay otro estatuto que prohíbe la alternancia del poder entre familiares, que no se debe hacer. Bueno, son estatutos que incluso entrarían en contradicción, pero a la vez no, porque lo que definan, si definen que va hombre y no va Félix, yo respaldo y apoyo las decisiones de Morena, yo no voy contra Morena ni voy a irme por otro partido, de ninguna manera. Yo soy de Morena y yo estaré a lo que determine Morena.

-¿Pero mantiene prendida una vela?, se le preguntó.

-No, todas las velas, no una. Yo tengo prendidas todas las velas, todas las velas. ¿Quién no aspiraría a gobernar su estado? Sin embargo, estas pueden ser velas de pastel que las pueden apagar de una bocanada de aire. Yo no estoy en estos momentos pensando en nada más que no sea mi trabajo como senador de la República y en defensa de la patria, es lo que quiero dejar bien claro, respondió.

Félix Salgado insistió en que por ahora no “anda” en temas electorales. “Nada más les lo dejo muy en claro que no andamos en eso ni andamos ocupados en eso. Yo estoy en mi trabajo de senador de la República y en apoyo y respaldo total a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora más que nunca es que se necesita el respaldo y el apoyo para nuestro gobierno, para nuestro México, ahora más que nunca. No son tiempos (electorales), no son momentos, no hay que desperdiciar energía”, recalcó.

