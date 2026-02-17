En una decisión cuestionada por la defensa, un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado relacionado con el desvío de cinco millones de pesos de recursos federales.

Asimismo, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, le ratificó la prisión preventiva justificada, lo que pone en vilo la salida de la cárcel del expriísta en abril próximo.

De igual forma, concedió a la FGR un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

En continuación de la audiencia inicial, que se prolongó por díez horas, Aquiles Villaseñor determinó que la Fiscalía General de la República presentó datos de prueba que suponen que Duarte de Ochoa dirigió un entramado en el que ordenó a funcionarios, específicamente, a su extesorero Antonio Tareck Abdalá, mezclar recursos federales y estatales para después desviarlos.

"El entramado demuestra que los servidores públicos sostenían directamente reuniones con él (Javier Duarte) y recibían instrucciones hasta 2013".

Visiblemente molesto con la resolución, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, intervino después del veredicto del juez.

"No me encuentro sorprendido. Ganó nuevamente la política sobre la justicia".

En tanto, su abogado Pablo Campuzan cuestionó al juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor sobre lo que consideró algunas imprecisiones en las circunstancias de modo, tiempo y lugar manifestadas en su resolución.

