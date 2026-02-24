Guadalajara.— Con el alba algunas personas comenzaron a salir de sus casas. La información disponible a esa hora en radio, televisión o internet daba cuenta de que pasada la medianoche del domingo algunos tiroteos se escucharon en Tesistán, Zapopan o la colonia Olímpica de Guadalajara, pero la necesidad pudo más que el miedo.

Este lunes el “código rojo”, eufemismo utilizado por las autoridades estatales para decir que no tienen el control de la situación, se mantenía activo, pero no evitó que algunas tiendas, tortillerías, verdurerías y carnicerías abrieran o atendieran a puerta cerrada, todos con clientes haciendo largas filas.

Aunque la situación dista de ser normal, muchos quieren creer que todo pasará pronto.

En Guadalajara la jornada transcurrió con muy poca gente en la calle y contados comercios abiertos. Foto: Miguel Garcia Garcia / EL UNIVERSAL

Poco antes de las 10 de la mañana un par de camiones que se dirigían al centro de Guadalajara desde el sur de la ciudad iban vacíos por las calles, donde por lo común habría decenas de personas esperando para abordarlos.

“Mire, ya hasta empezaron a pasar los camiones; aunque van solos, debe ser buena señal”, le dijo una mujer a otra en la fila de las tortillas, donde esperaron más de 40 minutos mientras hablaban de lo ocurrido la víspera y cómo algunos parientes quedaron varados en colonias distantes y tuvieron que volver a pie.

Las grandes avenidas seguían casi vacías y, aunque oficialmente sólo se suspendieron actividades escolares, el día parecía de asueto obligatorio, sobre todo cuando muchos bancos mantuvieron cerradas sus sucursales.

En Zacatecas, ayer se retiraron unidades que bloqueaban las carreteras. Foto: Irma Mejía / EL UNIVERSAL

En tanto las autoridades trabajaban en el recuento de los daños, en Guadalajara se retiraban los restos de los vehículos quemados, mientras el gobierno estatal confirmó que, tras el motín en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, se fugaron 23 reos.

No sólo en jalisco

En el resto del país las cosas no fueron diferentes. En varios estados la mañana fue de calles vacías y comercios cerrados; la gente comenzó a salir al mediodía, cuando abrieron algunas tiendas.

En carreteras y caminos se encontraban aún vehículos calcinados, recordatorio de lo que fue la jornada del domingo.

En regiones de Sonora, Baja California y Michoacán la violencia continuó la noche del domingo y la madrugada del lunes.

En León, Guanajuato, se mantuvieron cerradas las plazas de venta de calzado, plazas comerciales y los negocios del Centro.

En un recorrido por varias partes de la ciudad se constató que tiendas de conveniencia y de autoservicio se mantuvieron cerradas.

Cuernavaca, Morelos, amaneció en silencio. La Asociación de Checadores confirmó que el servicio de transporte público, que habitualmente inicia a las 05:00 horas para movilizar a la fuerza laboral, comenzó dos horas después.

En Michoacán y Zacatecas la totalidad de los vehículos y camiones siniestrados y abandonados se retiraron de carretras y caminos en el transcurso del día.

Acapulco y Zihuatanejo, los dos principales destinos turísticos de Guerrero, amanecieron semiparalizados. El transporte público operó de forma muy limitada, al igual que el comercio.

En municipios de la zona del Istmo, en Oaxaca, los comercios se mantuvieron cerrados y las calles semivacías, con recorridos de vehículos del Ejército.

En la Ciudad de México las autoridades capitalinas reforzaron la vigilancia en puntos estratégicos y reportaron la situación en calma. En el Estado de México, en los municipios de Chalco, Tecámac y Axapusco no hubo clases.

Recuento de daños

Ayer, las autoridades estatales emitieron mensajes asegurando que todo estaba en calma y dieron reportes de personas detenidas durante el domingo.

También se informó que hoy martes se reanudan las clases en casi todo el país, a excepción de Jalisco, que volverá el miércoles.

FEMSA reportó más de 200 incidentes en tiendas y estaciones de servicio, principalmente de su cadena Oxxo. Además, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que “la expectativa es que el martes vuelva la normalidad en escuelas, comercios e industrias”.

Aeroméxico y Viva Aerobus reiniciaron ayer operaciones a Jalisco. Aerolíneas internacionales como United, Westjet y Air Canada anunciaron que hoy mismo reanudarán vuelos desde y hacia Puerto Vallarta y Guadalajara. Otras aerolíneas como Delta, Sun Country, Alaska Airlines y Southwest mantienen la suspensión.