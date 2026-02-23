Sacerdotes hacen oración por la paz ante situación en Jalisco; imágenes se viralizan en redes

Este domingo 22 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, en el municipio de Tapalpa en Jalisco.

De acuerdo con reportes oficiales del general Ricardo Trevilla Trejo de la Defensa Nacional, el capo fue localizado gracias a que su pareja sentimental se reunió con él en la entidad. Luego de que ella se retirara el 21 de febrero, Rubén permaneció en una cabaña junto a su círculo de seguridad. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México.

Luego de su muerte, se registraron reacciones violentas en distintos estados del país, en los que se reportaron bloqueos en carreteras, quema de vehículos y unidades de transporte, además de ataques a establecimientos y comercios. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que las actividades se han restablecido con normalidad.

Después de que fue anunciada la muerte de El Mencho, en distintos puntos de Guadalajara fueron incendiados vehículos. En esta ciudad y en otras más cundió el temor de que se desataran actos violentos ante el abatimiento del capo. Foto: Miguel García García / EL UNIVERSAL

Sacerdotes hacen oración por la paz en Jalisco

En medio de la tensión que atraviesa Jalisco y otras entidades federales tras la muerte de "El Mencho", sacerdotes católicos subieron a la azotea de un recinto parroquial para exponer al Santísimo Sacramento y hacer una oración pública por la paz en México, lo que fue tomado como mucho como un acto de fe y humanidad entre el sentimiento de incertidumbre.

En redes sociales se difundieron dos videos en los que se puede presenciar este acto de esperanza. El primer video publicado en X por la usuaria @FridaEspinosa muestra al Padre Ricardo López Díaz y al Padre Pedro desde la azotea de la parroquia de la Santa Cruz en El Salto, Jalisco. Uno de ellos sostenía la Santísima Eucaristía mientras elevaba al cielo una oración.

"Señor hoy elevamos hacia ti nuestro clamor, pidiéndote por la paz de nuestro pueblo y por el cese de la violencia. No pudimos salir a celebrar la Eucaristía como cada domingo, pero nunca te olvidas de nosotros... Permítenos tener un respiro de paz y volver a nuestras habituales ocupaciones. Sin peligro. Sin miedo. Sin amenazas", dijeron para luego tocar la campana.

🇲🇽🚨✝️ Ante la ola de violencia provocada por la captura de “El Mencho”, unos valientes sacerdotes exponen el Santísimo en un techo de Jalisco.



Rogamos a todos orar por la paz de México, para que el narcoterrorismo deje de azotar este bello país.pic.twitter.com/DGNPkqdq2x — VotoCatolico (@votocatolicousa) February 22, 2026

Por otro lado, la segunda grabación que circuló en plataformas digitales se muestra a dos sacerdotes en el techo de lo parece una iglesia ubicada presuntamente en la colonia Fábrica de Atemajac en Guadalajara. Uno de ellos lleva entre sus manos al Santísimo Sacramento mientras lo eleva en dirección al cielo y de fondo se escucha el campaneo del recinto.

Finalmente, este gesto por parte de los clérigos fue realizado con la finalidad de compartir un poco de esperanza y fe a la población al interior de la entidad, ya que, algunas iglesias de la zona se vieron obligadas a cancelar sus misas presenciales. En redes, muchos usuarios se unieron en esta "oración conjunta por la paz".

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió este domingo a sus obispos comunicar de manera oportuna las incidencias que llegaran a presentarse en sus diócesis, con la finalidad de construir un mapa de riesgo que permita alertar a las autoridades y establecer indicadores de protección para sacerdotes y feligreses.

Sacerdotes suben a lo alto de la Parroquia de la Santa Cruz

El Salto #Jalisco #México

"Les diste Señor el Pan bajado del Cielo, que contiene en sí todo deleite" ♥️🙏🙌

La bendición con el Santísimo Sacramento. QUE LLEGUE AL MUNDO ENTERO.

Viva Cristo Rey! https://t.co/ASV259AmIh pic.twitter.com/r6HESJ4x4c — Consuelo Navarro 🇲🇽🇪🇸 (@Connie_Gdl) February 23, 2026

*Con información de Alejandra Canchola

