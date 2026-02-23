Luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fuera herido gravemente en Tapalpa, Jalisco, por un operativo del Ejército y falleciera durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México, aún se presentan incidentes en el estado.

El Gabinete de Seguridad informó que en seguimiento a las acciones de supervisión y vigilancia en carreteras federales, en Jalisco se registraron diversos bloqueos en distintos tramos, derivados de restos de vehículos incendiados que obstruían las vías.

Detalló que el 83% de ellos ya fueron liberados y solo hay siete cierres activos, que ocurrieron en el transcurso del día.

“Cabe señalar que ayer (domingo) se registraron 65 bloqueos en Jalisco, lo que refleja una disminución de incidentes, mismos que han sido controlados gracias a la rápida actuación de las autoridades.

“En Michoacán y Nayarit se registraron bloqueos aislados, atendidos de manera inmediata, sin reporte de cierres al momento”, refirió el Gabinete Seguridad en redes sociales.

Indicó que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene trabajos ininterrumpidos para el retiro de unidades y continuará las acciones para garantizar la seguridad de la población.

