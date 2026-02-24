La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno no ha cambiado, luego de que fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en Jalisco por fuerzas federales.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que se vaya a “calderonizar”, ante las críticas de la oposición por el operativo armado contra “El Mencho” y de que se acabaron los abrazos y ahora son los balazos.

“¡Nunca! ¡Imaginense! ¡Qué diría: Dios nos libre!. La estrategia de seguridad no ha cambiado. Claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tiene una orden de aprehensión, pues son atacados los miembros del Ejército y responde, y en el traslado fallece (“El Mencho”).

“Nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante. Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción que nunca declaró, incluso en aquel momento, el uso de las fuerzas armadas no era legal, no había una ley que las protegía, y eso fue decisión del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas ilegítimo”, declaró.

La Presidenta acusó nuevamente que el exmandatario panista de 2006 a 2012 “operó como presidente ilegítimo, porque llegó con un fraude”.

“Entonces él (Calderón) actuó fuera de la ley todo el tiempo, aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona, no. Lamentablemente en el operativo fueron atacadas las fuerzas federales. La estrategia es la misma, no ha cambiado desde que llegué”, insistió la Mandataria federal.

“No hay nada que haya cambiado. Claro, pues era un miembro de la delincuencia muy relevante (“El Mencho”), pero no ha cambiado la estrategia, la estrategia sigue siendo la misma y está en el marco de nuestras leyes y nuestra Constitución, y está sustentada en los cuatro ejes: Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia, inteligencia e investigación, y coordinación”, expresó.

“Entonces, la detención de un presunto delincuente con una orden de aprehensión, pues puede generar estas circunstancias, pero nuestra búsqueda es la paz, no la guerra, esa es la diferencia”, añadió.

Indicó que también depende de los cantantes que cantan narcocorridos y otros géneros relacionados con la situación del país, tras el abatimiento de “El Mencho”.

La Presidenta recalcó que la idea de su gobierno es que las juventudes mexicanas no vean en la delincuencia nunca una opción de vida “porque es una opción de muerte”.

