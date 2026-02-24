La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene este martes una reunión privada en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a dos días del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe recordar que el Gobierno de México confirmó que recibió información puntual de agencias estadounidenses que permitió ubicar con precisión al jefe criminal en el municipio de Tapalpa, donde finalmente fue desplegado el operativo el pasado fin de semana.

De acuerdo con autoridades federales, la colaboración entre ambos países fue clave para dar con la localización exacta de Oseguera Cervantes. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló el lunes que la información proveniente de Washington facilitó las labores de inteligencia que derivaron en la intervención encabezada por fuerzas federales.

A la reunión en Palacio Nacional también acude el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En diversas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la coordinación con agencias estadounidenses forma parte de los mecanismos de intercambio de información que mantienen ambos gobiernos para combatir a organizaciones delictivas.

