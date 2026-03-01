Más Información

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

CDMX reporta lleno total en el Zócalo por concierto de Shakira; cierran paso desde calle de Madero

Trump promete vengar la muerte de soldados; advierte que la guerra con Irán dejará más bajas

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Se profundizará diálogo con PT y PVEM en reforma electoral, afirma Ricardo Monreal; garantiza debate amplio con la oposición

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

Voltaire, el sabio que se burló de la “sabiduría”

Redacción Internacional, 2 mar.- El anunció en la madrugada de este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra el "corazón de Teherán", la capital de la república islámica, en una ofensiva que no cesa desde que Estados Unidos e Israel bombardearon el país el sábado desatando una escalada bélica regional.

"La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista de en el corazón de Teherán", informaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).

Medios iraníes como la agencia Tasnim reportaron explosiones en la capital del país persa.

Desde el bombardeo conjunto de Israel y EU contra Teherán, que se saldó con la muerte de más de 200 personas incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, la ofensiva no ha cesado.

Por su parte, Irán ha respondido a los ataques con oleadas de bombardeos contra Israel, donde han fallecido al menos nueve personas, y contra países de la región aliados de Washington y que acogen bases militares de Estados Unidos, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, donde se registraron tres víctimas mortales.

