Redacción Internacional, 2 mar.- El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra el "corazón de Teherán", la capital de la república islámica, en una ofensiva que no cesa desde que Estados Unidos e Israel bombardearon el país el sábado desatando una escalada bélica regional.

"La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán", informaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).

Medios iraníes como la agencia Tasnim reportaron explosiones en la capital del país persa.

Desde el bombardeo conjunto de Israel y EU contra Teherán, que se saldó con la muerte de más de 200 personas incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, la ofensiva no ha cesado.

Por su parte, Irán ha respondido a los ataques con oleadas de bombardeos contra Israel, donde han fallecido al menos nueve personas, y contra países de la región aliados de Washington y que acogen bases militares de Estados Unidos, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, donde se registraron tres víctimas mortales.

