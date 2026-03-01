Más Información
Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario
Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG
Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen
Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL
Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”
Se profundizará diálogo con PT y PVEM en reforma electoral, afirma Ricardo Monreal; garantiza debate amplio con la oposición
Redacción Internacional, 2 mar.- El Ejército de Israel anunció en la madrugada de este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra el "corazón de Teherán", la capital de la república islámica, en una ofensiva que no cesa desde que Estados Unidos e Israel bombardearon el país el sábado desatando una escalada bélica regional.
"La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Jefatura de Inteligencia, acaba de lanzar una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista de Irán en el corazón de Teherán", informaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).
Medios iraníes como la agencia Tasnim reportaron explosiones en la capital del país persa.
Lee también Trump calcula que ofensiva contra Irán durará 4 semanas; “Furia Épica” abate a 48 líderes iraníes
Desde el bombardeo conjunto de Israel y EU contra Teherán, que se saldó con la muerte de más de 200 personas incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, la ofensiva no ha cesado.
Por su parte, Irán ha respondido a los ataques con oleadas de bombardeos contra Israel, donde han fallecido al menos nueve personas, y contra países de la región aliados de Washington y que acogen bases militares de Estados Unidos, como Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, donde se registraron tres víctimas mortales.
Lee también OPEP aumenta producción de petróleo en abril; ataques podrían restringir exportación de petróleo
desa
