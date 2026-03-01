Trump promete vengar la muerte de soldados; advierte que la guerra con Irán dejará más bajas

Washington. Donald Trump prometió el domingo "vengar" las tres bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización".

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", agregó.

En el video, Trump calificó la operación en Irán como "una de las ofensivas militares más complejas y abrumadoras que el mundo haya visto jamás".

"Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza y continuarán hasta que se alcancen todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy firmes", afirmó Trump.

President Donald J. Trump provides an update on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/Vte8QKpISn — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026

Sin embargo, no especificó cuáles serían exactamente esos objetivos.

El presidente afirmó que un régimen iraní con misiles de largo alcance y armas nucleares "supondría una grave amenaza"» para todos los estadounidenses y que los líderes iraníes habían "declarado la guerra a la civilización misma".

Trump dijo que la operación Furia Épica era “necesaria para garantizar que los estadounidenses nunca tengan que enfrentar un régimen radical, sediento de sangre, terrorista, armado con armas nucleares y amenazas”.

Denunció que a lo largo de 50 años, los extremistas iraníes han atacado Estados Unidos y coreado “Muerte a Estados Unidos”.

“Estas amenazas intolerables no continuarán más”, aseguró.

Llamó a los "iraníes patriotas" a "recuperar su países. Estados Unidos está con ustedes".

