Más Información

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Trump promete vengar la muerte de soldados; advierte que la guerra con Irán dejará más bajas

Trump promete vengar la muerte de soldados; advierte que la guerra con Irán dejará más bajas

Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino; redoblan vigilancia en primer cuadro de la CDMX

Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino; redoblan vigilancia en primer cuadro de la CDMX

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

"El Mencho" murió por disparos en pecho y piernas, revela acta de defunción; falleció a las 10:30 en Tapalpa

"El Mencho" murió por disparos en pecho y piernas, revela acta de defunción; falleció a las 10:30 en Tapalpa

Ha sido impactante la solidaridad: Afectados por hechos violentos en Puerto Vallarta

Ha sido impactante la solidaridad: Afectados por hechos violentos en Puerto Vallarta

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

Voltaire, el sabio que se burló de la “sabiduría”

Voltaire, el sabio que se burló de la “sabiduría”

Washington. prometió el domingo "vengar" las tres bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización".

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", agregó.

Lee también

En el video, Trump calificó la operación en Irán como "una de las ofensivas militares más complejas y abrumadoras que el mundo haya visto jamás".

"Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza y continuarán hasta que se alcancen todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy firmes", afirmó Trump.

Sin embargo, no especificó cuáles serían exactamente esos objetivos.

El presidente afirmó que un régimen iraní con misiles de largo alcance y armas nucleares "supondría una grave amenaza"» para todos los estadounidenses y que los líderes iraníes habían "declarado la guerra a la civilización misma".

Lee también

Trump dijo que la operación Furia Épica era “necesaria para garantizar que los estadounidenses nunca tengan que enfrentar un régimen radical, sediento de sangre, terrorista, armado con armas nucleares y amenazas”.

Denunció que a lo largo de 50 años, los extremistas iraníes han atacado Estados Unidos y coreado “Muerte a Estados Unidos”.

“Estas amenazas intolerables no continuarán más”, aseguró.

Llamó a los "iraníes patriotas" a "recuperar su países. Estados Unidos está con ustedes".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados. Foto: Especial INAPAM

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

Estas 5 ciudades están dando citas de visa americana MUCHÍSIMO más rápido en 2026

Foto: iStock/ Patricia Elaine Thomas

Ocho destinos de California para visitar en familia y pasar unas vacaciones increíbles

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar? Fecha y hora exacta en México. Foto: iStock/Ramón Suárez Guerrero

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar total? Fecha y hora exacta en México