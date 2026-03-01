Más Información

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

EN VIVO: Irán e Israel renuevan ataques, tras asesinato de Jamenei; sigue aquí el minuto a minuto

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Ixtapa, pueblo fantasma tras abatimiento de “El Mencho”; comercios continúan cerrados

Ha sido impactante la solidaridad: Afectados por hechos violentos en Puerto Vallarta

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

Intervención sobre los iraníes desata una ola de pánico mundial

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

El presidente estadounidense,, dijo a la revista The Atlantic que los actuales han mostrado su disposición a reanudar las negociaciones que se abandonaron a finales de la semana pasada.

“Quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, afirma. “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber ofrecido antes algo que era muy práctico y fácil de hacer. Han esperado demasiado”.

Cuestionado sobre si su conversación con los iraníes tendría lugar hoy o mañana, Trump respondió: “No puedo decirte eso”. Señaló que algunos de los que participaron en las negociaciones en las últimas semanas ya no están vivos. “La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran golpe”, detalló a la revista. “Deberían haberlo hecho antes [negociar]. Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Se pasaron de listos”.

En la operación del sábado, Estados Unidos e Israel mataron al ayatola y a otros altos líderes del régimen. Los ataques continúan este domingo y, según Trump, han destruido nueve buques de la Armada iraní.

El gobierno estadounidense reconoció que, en el marco de la operación, 3 soldados estadounidenses murieron y otros cinco resultaron heridos de gravedad.

El sábado, tras lanzar la operación “”, Trump llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen, una vez que concluyera la ofensiva que, afirma, se prolongará durante varios días.

