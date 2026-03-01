El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a la revista The Atlantic que los actuales líderes iraníes han mostrado su disposición a reanudar las negociaciones que se abandonaron a finales de la semana pasada.

“Quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, afirma. “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber ofrecido antes algo que era muy práctico y fácil de hacer. Han esperado demasiado”.

Cuestionado sobre si su conversación con los iraníes tendría lugar hoy o mañana, Trump respondió: “No puedo decirte eso”. Señaló que algunos de los iraníes que participaron en las negociaciones en las últimas semanas ya no están vivos. “La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran golpe”, detalló a la revista. “Deberían haberlo hecho antes [negociar]. Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Se pasaron de listos”.

En la operación del sábado, Estados Unidos e Israel mataron al ayatola Ali Jamenei y a otros altos líderes del régimen. Los ataques continúan este domingo y, según Trump, han destruido nueve buques de la Armada iraní.

El gobierno estadounidense reconoció que, en el marco de la operación, 3 soldados estadounidenses murieron y otros cinco resultaron heridos de gravedad.

El sábado, tras lanzar la operación “Furia Épica”, Trump llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen, una vez que concluyera la ofensiva que, afirma, se prolongará durante varios días.