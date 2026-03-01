París.— Tras el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, la represalia de la República Islámica desatará una intensa agitación regional y el pánico internacional por el precio del petróleo.

Para varios analistas, Estados Unidos —y, en paralelo, Israel— ven en la crisis del régimen una oportunidad para debilitar el llamado “Eje de la Resistencia” y erosionar la influencia iraní sobre actores como Hezbolá en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Sin embargo, una ofensiva prolongada también podría reforzar esos vínculos bajo la narrativa de confrontación externa.

En contraste, Rusia y China, aunque han tomado cierta distancia táctica de Teherán en los últimos años, buscarían proteger sus inversiones y vínculos estratégicos, y evitar que un eventual vacío de poder amplíe la influencia occidental en la región.

Incluso tras los bombardeos, la intervención estadounidense no necesariamente se limitaría al plano militar directo. Las opciones que siguen sobre la mesa incluyen ciberoperaciones estratégicas, respaldo a facciones internas, sanciones económicas más severas, campañas diplomáticas de aislamiento y presión multilateral a través de organismos internacionales. Además, “la actual intervención militar estadounidense e israelí podría tener consecuencias no deseadas generalizadas más adelante. Y eso incluye el potencial de una proliferación nuclear global acelerada, independientemente de si el gobierno iraní logra sobrevivir a su actual momento de crisis”, dice el especialista Gilles Kepel.

Mientras, las consecuencias sobre el petróleo comenzaron a hacerse sentir, cuando los Guardianes de la Revolución iraníes advirtieron a todos los buques mercantes que navegan por la zona de abandonar de inmediato el estrecho de Ormuz, del que dijeron que es “inseguro” y está “de facto cerrado”.

“La capacidad de hostigamiento es alta, pueden hacer lo que hacen los hutíes en Yemen alrededor del estrecho de Bab el–Mandeb sin problema y durante mucho tiempo”, analiza Pierre Razoux, director de estudios de la Fundación Mediterránea de Estudios Estratégicos (FMES). Sin embargo, considera “baja” su capacidad para “prohibir de forma duradera” el tráfico marítimo en Ormuz. Con información de El Tiempo y La Nación. GDA