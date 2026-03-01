Más Información

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega

Si no puedes asistir al Zócalo a ver a Shakira, estás son las plataformas donde podrás seguir el concierto en vivo

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana de hechos violentos; mantienen seguridad en la zona

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

"El Mencho" murió por disparos en pecho y piernas, revela acta de defunción; falleció a las 10:30 en Tapalpa

Ha sido impactante la solidaridad: Afectados por hechos violentos en Puerto Vallarta

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

El presidente estadounidense, , consideró este domingo que la ofensiva militar contra iniciada este sábado junto con podría durar cuatro semanas.

“Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos”, dijo en declaraciones al diario británico Daily Mail, donde señaló que desde el principio han contemplado ese periodo de tiempo.

Este mismo domingo, en otra entrevista con la cadena estadounidense CNBC, el líder republicano había señalado que la operación, bautizada como “”, va más rápido de lo previsto.

En el Daily Mail añadió que se está desarrollando sin sorpresas, aunque mejor de lo esperado. En los bombardeos se mató este sábado al líder supremo iraní, , y según dijo Trump a ese rotativo a “unos 48” integrantes de su cúpula.

“Creo que va según lo planeado, más allá de que eliminamos a todos sus líderes, muchísimo más de lo que pensábamos”, dijo

En los de represalia han fallecido tres militares estadounidenses. “Lamentablemente es algo que esperamos que podía ocurrir”, señaló, dejando claro que puede volver a haber bajas estadounidenses.

