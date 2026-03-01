Ataque de Israel y EEUU a Irán: ¿cómo es Burj Al Arab, lujoso hotel que sufrió daños por dron iraní?

El Burj Al Arab, uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles de Dubái, resultó afectado el pasado 28 de febrero tras la caída de restos de un dron interceptado en el espacio aéreo de la ciudad. El incidente ocurrió en medio de una escalada de represalias ordenadas desde Teherán contra Emiratos Árabes Unidos y otros puntos estratégicos del Golfo.

"Burj Al Arab":

Porque Irán atacó el icónico hotel en Dubai pic.twitter.com/lO0R6Cc6Gu — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 1, 2026

El impacto provocó un incendio menor en el exterior del edificio, sin que se reportaran daños estructurales graves. Habitantes de Dubái relataron a la agencia AFP que observaron proyectiles cruzando el cielo y escucharon explosiones que hicieron vibrar ventanas y fachadas en distintos sectores de la ciudad.

Lee también: Trump afirma que operación contra Irán avanza rápido; reporta 9 buques iraníes destruidos

¿Cómo es Burj Al Arab?

Con 321 metros de altura, el Burj Al Arab se alza sobre una isla artificial construida a unos 270 metros de la costa, en aguas del Golfo Pérsico. La estructura está conectada a tierra firme mediante un puente privado, lo que refuerza su carácter aislado y distintivo dentro del paisaje urbano.

La zona donde hoy se ubica fue conocida antiguamente como Chicago Beach, nombre heredado de la presencia de la empresa Chicago Bridge & Iron Company, que instaló en el lugar grandes tanques flotantes para almacenamiento de petróleo.

El hotel Burj Al Arab es uno de los mejores ejemplos. Inaugurado oficialmente el 1 de diciembre de 1999, su forma está inspirada en un barco de vela, y fue construido sobre una isla artificial para evitar que su sombra cubriera la playa. (Foto: AP)

El diseño del hotel estuvo a cargo de la firma Atkins, bajo la dirección del arquitecto Tom Wright. La ingeniería fue liderada por el canadiense Rick Gregory. La construcción de la isla comenzó en 1994 y, en su etapa de mayor actividad, involucró a cerca de dos mil trabajadores. El edificio fue inaugurado el 1 de diciembre de 1999.

Lee también: Tras ataques de EU a Irán, anuncian el cierre del estrecho de Ormuz; "no es seguro pasar en este momento"

Su silueta evoca la vela inflada de un yate de clase J. La orientación y ubicación fueron calculadas para evitar que la sombra cubriera la playa, integrando así la estructura al entorno costero sin alterar la experiencia del litoral.

Restaurante submarino. Foto: Cortesía del Hotel Buj Al Arab Jumeira

Lujo extremo en cada nivel

El hotel cuenta con 202 suites, cuya superficie va de los 169 a los 780 metros cuadrados. Las tarifas pueden oscilar entre 1,500 y 40,000 dólares por noche, dependiendo de la categoría y la temporada.

En su interior alberga nueve restaurantes. Entre los más conocidos se encuentra Al Mahara, concebido para ofrecer una experiencia con vista submarina a través de un gran panel que simula un acuario. También destaca Al Muntaha, ubicado a unos 200 metros de altura sobre una plataforma en voladizo que se proyecta 27 metros a cada lado del mástil principal y al que se accede por un ascensor panorámico.

En 2005, el suizo Roger Federer, el tercer mejor tenista del mundo, y el veterano estadounidense Andre Agassi, aprovecharon un encuentro amistoso para jugar en la cima del hotel Burj Al Arab, en Dubai. Foto: AP

El helipuerto, diseñado por la arquitecta irlandesa Rebecca Gernon y situado por encima del piso 59, ha sido escenario de exhibiciones deportivas y eventos de alto impacto mediático, desde partidos de tenis hasta demostraciones automovilísticas.

También te interesará:

TV Azteca: ¿qué es el concurso mercantil y en qué se diferencia con la quiebra?; Grupo Salinas busca sanear finanzas

Panadería crea conchas inspiradas en el mono “Punch”; pan enternece a las redes

Mujeres Bienestar 2026: ¿quiénes deben obtener el Manifiesto de Permanencia?; conoce para qué sirve

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv