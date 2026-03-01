Más Información
El ejército estadounidense anunció el domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que busca derrocar el régimen teocrático de Teherán.
"La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general", dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.
Lee también Furia épica: así se planeó y ejecutó la operación que mató al ayatola Ali Jamenei; La CIA tuvo un rol central
"El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de mil estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente", afirmó el CENTCOM.
¿Qué armamento usaron en la operación Furia Épica?
El Comando Norte de Estados Unidos dio a conocer este domingo una lista del equipo usado en las primeras 23 horas de la operación Furia Épica contra Irán y de los blancos destruidos.
En sus redes sociales, el Comando Norte dijo que atacó el cuartel general de la Guardia Revolucionaria (IRGC, por sus siglas en inglés); el cuartel de las Fuerzas Aeroespaciales de la IRGC; los Sistemas Integrados de Defensa Aérea; Sitios de Misiles Balísticos; buques de la Armada iraní; submarinos de la Armada iraní; sitios de lanzamiento de misiles Antibuques y capacidades de comunicación militar.
En cuanto al equipo utilizado, informó que se utilizaron:
- Bombarderos Stealth (furtivos) B-2
- Drones LUCAS
- Sistemas interceptores de misiles Patriot
- Sistemas antimisiles THAAD
- Aviones de combate F-18
- Aviones de combate F-16
- Aviones de combate F-22
- Aviones de ataque A-10
- Aviones Furtivos F-35
- Boeing EA-18G (Avión estadounidense de guerra electrónica)
- Sistemas de Alerta Temprana y Control Aerotransportado (AEW&C)
- Retransmisores de Radio Aerotransportados
- Avión Militar de Patrulla Marítima P-8 (Poseidon)
- Avión de Reconocimiento RC-135
- Vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper
- Sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M-142 (HIMARS)
- Portaaviones de propulsión nuclear
- Destructores de misiles guiados
- Sistemas antidrones
- Aviones cisterna de abastecimiento
- Barcos de abastecimiento
- Avión de transporte militar C-17 Globemaster
- Avión de carga C-130
Lee también Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega
El Comando señaló que se usaron otras capacidades “que no podemos mencionar”.
Afirmó estar atacando “blancos para desmantelar el aparato de seguridad” del régimen iraní, “priorizando ubicaciones que representan una amenaza inminente”.
Más temprano, el Comando Norte dijo que en la operación contra Irán han muerto tres soldados estadounidenses y otros cinco resultaron heridos de gravedad, sin detallar cómo ocurrió.
