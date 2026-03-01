El ejército estadounidense anunció el domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que busca derrocar el régimen teocrático de Teherán.

"La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general", dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.

Lee también Furia épica: así se planeó y ejecutó la operación que mató al ayatola Ali Jamenei; La CIA tuvo un rol central

"El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de mil estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente", afirmó el CENTCOM.

¿Qué armamento usaron en la operación Furia Épica?

El Comando Norte de Estados Unidos dio a conocer este domingo una lista del equipo usado en las primeras 23 horas de la operación Furia Épica contra Irán y de los blancos destruidos.

En sus redes sociales, el Comando Norte dijo que atacó el cuartel general de la Guardia Revolucionaria (IRGC, por sus siglas en inglés); el cuartel de las Fuerzas Aeroespaciales de la IRGC; los Sistemas Integrados de Defensa Aérea; Sitios de Misiles Balísticos; buques de la Armada iraní; submarinos de la Armada iraní; sitios de lanzamiento de misiles Antibuques y capacidades de comunicación militar.

Operation Epic Fury: The first 24 hours pic.twitter.com/VRcoc5G1Hd — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

En cuanto al equipo utilizado, informó que se utilizaron:

Bombarderos Stealth (furtivos) B-2

Drones LUCAS

Sistemas interceptores de misiles Patriot

Sistemas antimisiles THAAD

Aviones de combate F-18

Aviones de combate F-16

Aviones de combate F-22

Aviones de ataque A-10

Aviones Furtivos F-35

Boeing EA-18G (Avión estadounidense de guerra electrónica)

Sistemas de Alerta Temprana y Control Aerotransportado (AEW&C)

Retransmisores de Radio Aerotransportados

Avión Militar de Patrulla Marítima P-8 (Poseidon)

Avión de Reconocimiento RC-135

Vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper

Sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M-142 (HIMARS)

Portaaviones de propulsión nuclear

Destructores de misiles guiados

Sistemas antidrones

Aviones cisterna de abastecimiento

Barcos de abastecimiento

Avión de transporte militar C-17 Globemaster

Avión de carga C-130

Lee también Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega

El Comando señaló que se usaron otras capacidades “que no podemos mencionar”.

Afirmó estar atacando “blancos para desmantelar el aparato de seguridad” del régimen iraní, “priorizando ubicaciones que representan una amenaza inminente”.

Más temprano, el Comando Norte dijo que en la operación contra Irán han muerto tres soldados estadounidenses y otros cinco resultaron heridos de gravedad, sin detallar cómo ocurrió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss