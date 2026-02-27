Más Información
El presidente estadounidense Donald Trump celebró este viernes el cambio de nombre de Golfo de América en un evento en Corpus Christi, Texas. En su mensaje declaró que "no diría que México está encantado, pero aceptaron sin problemas” el cambio de nombre.
El mandatario justificó el nombre basándose en el porcentaje de posesión o control que Estados Unidos tiene sobre la zona: "Ahora es el golfo de América porque tenemos el 92%", añadió Trump. Con un petrolero venezolano incautado detrás de él, presumió las relucientes costas del golfo de América.
Sobre Venezuela, añadió que Estados Unidos ya ha recibido 80 millones de barriles de combustible de Venezuela y destaca que un petrolero con 360 mil barriles de crudo venezolano se encontraba presente durante su discurso: "360 mil barriles de crudo venezolano están ahora mismo en el petrolero a mi izquierda".
Lee también Trump habría revisado opción para controlar las elecciones de 2020, reportan; insiste que le "robaron" las presidenciales
EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington
gs/bmc
ViveUSA
