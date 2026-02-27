Más Información

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Cuerpo de madre buscadora asesinada en Mazatlán tiene lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; participó en localización de cuerpo el jueves

Cuerpo de madre buscadora asesinada en Mazatlán tiene lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; participó en localización de cuerpo el jueves

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

Buscan a menor de edad y a su madre, originarios de Reyes Llano Grande, Oaxaca; desaparecieron desde el pasado 24 de febrero

Buscan a menor de edad y a su madre, originarios de Reyes Llano Grande, Oaxaca; desaparecieron desde el pasado 24 de febrero

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

El presidente estadounidense celebró este viernes el cambio de nombre de en un evento en Corpus Christi, Texas. En su mensaje declaró que "no diría que México está encantado, pero aceptaron sin problemas” el cambio de nombre.

El mandatario justificó el nombre basándose en el porcentaje de posesión o control que tiene sobre la zona: "Ahora es el golfo de América porque tenemos el 92%", añadió Trump. Con un petrolero venezolano incautado detrás de él, presumió las relucientes costas del golfo de América.

Sobre Venezuela, añadió que Estados Unidos ya ha recibido 80 millones de barriles de combustible de Venezuela y destaca que un petrolero con 360 mil barriles de crudo venezolano se encontraba presente durante su discurso: "360 mil barriles de crudo venezolano están ahora mismo en el petrolero a mi izquierda".

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados. Foto: Especial INAPAM

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

Estas 5 ciudades están dando citas de visa americana MUCHÍSIMO más rápido en 2026

Foto: iStock/ Patricia Elaine Thomas

Ocho destinos de California para visitar en familia y pasar unas vacaciones increíbles

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar? Fecha y hora exacta en México. Foto: iStock/Ramón Suárez Guerrero

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar total? Fecha y hora exacta en México