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, auditor Superior de la Federación, dirigió su primer mensaje público a servidoras y servidores públicos del país.

En su primer día en el cargo, aseguró que "un México sin corrupción es posible".

"Quiero agradecerles por creer, como yo, que un México sin corrupción es posible y que está en nuestras manos hacerlo realidad", declaró.

El titular del máximo órgano fiscalizador del país anunció a todos los integrantes de la Administración Pública Federal, los tres principios que guiarán su administración durante los próximos ocho años.

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"Primero: La corrupción, en los lugares donde todavía existe, es inaceptable. Segundo: Estamos aquí para proteger los recursos del pueblo. Tercero: Es momento de terminar con la impunidad", aseveró.

Hernández Palacios Cardel, dijo que la fortaleza de la Auditoría Superior está en la solidez de sus resultados, en la calidad de su trabajo, en la celeridad de sus procesos y en la credibilidad que genere ante la sociedad: "Debemos consolidar el prestigio que se le exige a nuestra institución"

Sostuvo que la debe seguir evolucionando como una institución moderna, con capacidades técnicas sólidas, con personal altamente especializado y con herramientas tecnológicas de vanguardia.

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"Y, lo más importante, hoy más que nunca, el ciudadano debe ser valorado, empoderado y escuchado. La lucha contra la corrupción no puede sostenerse únicamente desde dentro de la institución. Por ello, les instruyo a cada uno de ustedes a siempre velar por atender al ciudadano, nos debemos al pueblo", sentenció.

Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor Superior de la Federación, dirigió su primer mensaje público este domingo 15 de marzo de 2026. Foto: Especial
Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor Superior de la Federación, dirigió su primer mensaje público este domingo 15 de marzo de 2026. Foto: Especial

Finalmente, el auditor Superior, recordó que "el ciudadano no espera discursos, espera resultados".

"No vengo a ser Auditor Superior para cumplir con nadie. Mi compromiso es únicamente con la honestidad. Por ello, pondré todo de mí para cumplir con nuestra convicción y espero que la compartan, que un México sin corrupción es posible", concluyó.

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