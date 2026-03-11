Luego de que la Cámara de Diputados designó como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Aureliano Hernández Palacios Cardel, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que estas instituciones deben contribuir a avanzar en la erradicación de la corrupción en el país.

La Mandataria federal subrayó que no participó en la decisión del nombramiento y destacó que, según su información, fue aprobado con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.

“Yo no participé en la decisión, eso es muy importante […] entiendo que fue votado por todos los partidos”, señaló.

Sheinbaum indicó que, con la llegada del nuevo titular de la ASF, será fundamental la coordinación con instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República para fortalecer las sanciones contra actos ilícitos.

Reiteró que el objetivo de su administración es erradicar la corrupción y adelantó que podría impulsarse el fortalecimiento de mecanismos para empoderar a la ciudadanía en la denuncia de actos ilegales cometidos por servidores públicos.

Asimismo, consideró importante que las nuevas autoridades evalúen posibles cambios legales para mejorar el combate a la corrupción.

"Entonces, que nuestro objetivo es erradicar la corrupción. Entonces, estas instancias son las instancias que están dedicadas a ello. Y es muy importante; yo dije que era importante enviar una iniciativa de empoderamiento del ciudadano frente a la denuncia. El ciudadano que recibe una solicitud de dinero de forma ilícita por un policía, por un funcionario público, por alguien que pueda denunciarlo y que haya todas las medidas para que realmente se lleve a la sanción. Entonces, ahora que ya están las nuevas autoridades, digamos, pues es importante que también entre ellos se reúnan y, si hay que modificar leyes, pues que se presenten iniciativas de modificación", mencionó.

