Este martes, las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la , presentaron la terna en la que se elegirá al nuevo titular de la ASF, para el periodo 2026-2034.

Los candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección son:

  • Aureliano Hernández Palacios Cardel
  • Elizabeth Barba Villafán
  • Luis Miguel Martínez Anzures

A continuación, te compartimos un perfil de cada uno de ellos:

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Es licenciado en . Es considerado un "hombre de casa", pues actualmente vigila el gasto federalizado dentro de la propia ASF como auditor especial.

El cargo lo asumió en octubre de 2025 sin embargo, ingresó a la institución en 2018, donde previamente fue director general de Auditoría del Gasto Federalizado nivel “D”. Tiene experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz.

Elizabeth Barba Villafán

Es contadora pública y abogada, además de contar con una maestría en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México ().

Como parte de su trayectoria profesional, es especialista en materia fiscal, electoral y rendición de cuentas, y ha colaborado en la Procuraduría General de la República (FEPADE), el , el SAE y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Además, fue socia fundadora de un despacho privado y es Secretaria de Finanzas de la Confederación Nacional de Ciudadanos.

Luis Miguel Martínez Anzures

Es doctor en administración pública. Es el actual Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública () . Cuenta con una amplia trayectoria académica e internacional, siendo vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (IIAS) para Latinoamérica.

En ninguno de los tres casos existen registros públicos de escándalos financieros o éticos.

La terna se someterá a votación este mismo martes en el pleno. En caso de que ningún perfil logre el apoyo de las dos terceras partes, el dictamen se devolverá a la comisión, para que se integre una nueva terna.

