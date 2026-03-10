Este martes, las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, presentaron la terna en la que se elegirá al nuevo titular de la ASF, para el periodo 2026-2034.

Los candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección son:

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Elizabeth Barba Villafán

Luis Miguel Martínez Anzures

Lee también Diputados avalan terna para elegir titular de la ASF; Colmenares queda fuera

A continuación, te compartimos un perfil de cada uno de ellos:

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Es licenciado en Economía. Es considerado un "hombre de casa", pues actualmente vigila el gasto federalizado dentro de la propia ASF como auditor especial.

El cargo lo asumió en octubre de 2025 sin embargo, ingresó a la institución en 2018, donde previamente fue director general de Auditoría del Gasto Federalizado nivel “D”. Tiene experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz.

Elizabeth Barba Villafán

Es contadora pública y abogada, además de contar con una maestría en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Como parte de su trayectoria profesional, es especialista en materia fiscal, electoral y rendición de cuentas, y ha colaborado en la Procuraduría General de la República (FEPADE), el IMSS, el SAE y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Además, fue socia fundadora de un despacho privado y es Secretaria de Finanzas de la Confederación Nacional de Ciudadanos.

Lee también Excontralor de Sheinbaum ofrece cero tolerancia a la corrupción si es electo titular de la ASF; busca interponer más denuncias

Luis Miguel Martínez Anzures

Es doctor en administración pública. Es el actual Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de México. Cuenta con una amplia trayectoria académica e internacional, siendo vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (IIAS) para Latinoamérica.

En ninguno de los tres casos existen registros públicos de escándalos financieros o éticos.

La terna se someterá a votación este mismo martes en el pleno. En caso de que ningún perfil logre el apoyo de las dos terceras partes, el dictamen se devolverá a la comisión, para que se integre una nueva terna.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr