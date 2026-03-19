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El vicecoordinador de en el Senado, Higinio Martínez, cerró la puerta a una alianza por la gubernatura de San Luis Potosí en el 2027 con el PVEM en el caso de que se busque promover a la esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, .

“Morena no apoya el nepotismo legal o de alguna manera disfrazado. No apoya, no lo va a apoyar, no lo va a permitir”, dijo en entrevista al ser cuestionado sobre la eventual con el PVEM.

“Si alguien lo quiere llevar a cabo, está en sus derechos, legalmente lo puede hacer, pero Morena no”, apuntó.

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“Entonces, ellos nos han apoyado, nosotros los hemos apoyado. Vamos a salir bien, vamos a salir bien en este caso, pero no necesariamente vamos a apoyar donde hay una decisión del partido de no ir con fórmulas que parezcan, o sea, lo más semejante al nepotismo”.

Martínez Miranda, argumentó que la alianza tiene que ver, respetarse la línea política, los estatutos de los partidos y de Morena. No vamos a ir a una alianza para romper la decisión del partido, no en este caso.

Subrayó que el PVEM debe apoyar el Plan B de la Presidenta. “Obligados o no. Legalmente no, políticamente tal vez no, pero yo pienso que éticamente, por la relación que hemos tenido, sí”.

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