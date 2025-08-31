La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que 30 mil personas participaron en el Maratón Internacional de la Ciudad de México, entre ellos mil 300 atletas extranjeros, cifra que duplicó la asistencia de competiciones anteriores.

Al encabezar la ceremonia de premiacion, Brugada Molina subrayó que la Ciudad de México es la capital más deportiva del país, pues diariamente miles de personas entrenan en Chapultepec, Tlalpan, parques y barrios de la capital.

Asimismo, destacó que el maratón hace latir a la Ciudad y representa la fuerza y el espíritu colectivo de la misma, por lo que refrendó el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecerlo y seguir mejorando en cada edición.

Lee también Bache provoca un accidente en el Maratón de la Ciudad de México; atleta paralímpico lanza un mensaje a los organizadores

“Cada maratón cuenta con una historia y este año es especial, porque tanto el maratón como el medio maratón se inscriben en la conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Esta carrera es un homenaje a la historia profunda de nuestra ciudad y quienes participaron son herederas y herederos de esa tradición”, expresó.

30 mil corredores participaron en el Maratón Internacional. Foto: Especial

La mandataria entregó los premios a las y los ganadores de las diferentes categorías, entre ellos el etíope Tadu Abate Deme, de 28 años, quien se coronó en la rama varonil con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 15 segundos, apenas a tres minutos del récord absoluto que ostenta desde 2023 el boliviano Héctor Garibay.

El segundo lugar fue para el keniano Benard Kipkorir, de 34 años, con 2:11:26, y el tercero para su compatriota Edwin Kiprop Kiptood, de 32, con 2:13:06.

Lee también Cannabis, activismo por la regulación; “estos espacios eran inimaginables”

En la rama femenil, la etíope Bekelech Gudeta Borecha, de 28 años, impuso condiciones con un tiempo de 2:28:34, seguida de la peruana Lizaida Thalía Valdivia Magariño, de 29 años, con 2:32:27, y de la representante de Baréin, Ruth Danies Albert Jebet, también de 29 años, quien cronometró 2:32:46.

“Seguiremos esforzándonos más para que cada edición sea mejor. Muchas felicidades a todas y todos; la Ciudad de México es, y seguirá siendo, la más deportiva”, manifestó la Jefa de Gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL