El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaen y su equipo de trabajo denunciaron haber sido objeto de un asalto luego de haber entregado apoyos en el municipio de Álamo (norte de Veracruz), afectado por las intensas lluvias e inundaciones.

El político emanado del Partido Movimiento Ciudadano reveló que durante el atraco les fue hurtada una camioneta, equipo fotográfico y de telefonía.

Los hechos ocurrieron en una gasolinera del municipio de Tihuatlán, ubicado en la región norte; y el alcalde electo denunció el caso en sus redes sociales.

“La gente buena somos más, les pido que se cuiden, ponen en riesgo nuestro patrimonio y, sobre todo, lo más importante que es la vida y la seguridad”, expresó.

Omar Jaen destacó que durante el asalto ni él ni acompañantes acompañantes sufrieron lesión alguna.

